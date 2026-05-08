Pronostic Le Havre – OM : Marseille peut-il relever la tête ?

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 1 entre le Havre et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa lourde défaite le week-end dernier face au FC Nantes (3-0), l’Olympique de Marseille a encore reculé au classement et pointe désormais à la septième place. Un revers qui compromet sérieusement ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, voire même pour la Ligue Europa.

En déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse du Havre, pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, les Marseillais n’ont plus le choix : ils devront renouer avec la victoire pour espérer accrocher le Top 6 en fin de saison.

Ligue 1 – Le Havre vs OM

Dimanche 10 mai 2026 · 21h · Stade Océane

Le Havre : un bloc difficile à contourner

Le HAC s’est construit une identité claire cette saison : une équipe disciplinée, capable de fermer les espaces et de gêner des adversaires plus armés sur le papier. À domicile, cette solidité se traduit par des matchs souvent accrochés, où chaque détail compte.

Sans forcément dominer dans la possession, les Havrais savent exploiter les moments clés, notamment en transition. Leur capacité à rester compacts et à piquer rapidement peut poser de vrais problèmes à une équipe marseillaise parfois désorganisée défensivement.

Dans ce contexte, l’objectif sera simple : tenir le plus longtemps possible et profiter des opportunités qui se présenteront.

OM : une réaction attendue, mais sous pression

La dynamique marseillaise est clairement négative. La défaite contre Nantes a mis en lumière des fragilités déjà présentes depuis plusieurs semaines, notamment dans l’équilibre défensif et la gestion des temps faibles.

Dans ce déplacement, l’OM devrait naturellement chercher à prendre le contrôle du jeu. Mais entre le manque de confiance et l’obligation de résultat, la gestion émotionnelle sera essentielle. Une entame ratée pourrait rapidement compliquer les choses.

Marseille devra surtout se montrer plus tranchant dans les deux surfaces :

plus d’efficacité devant le but

plus de rigueur derrière

Sans cela, ce match pourrait vite devenir un piège.

Les confrontations récentes

Les dernières oppositions entre les deux équipes ont très largement tourné en faveur de l’OM, avec une nette domination marseillaise sur la durée.

Sur les 10 derniers duels :

OM : 9 victoires

Le Havre : 0 victoire

Match nul : 1

Le match aller reste dans les mémoires avec un festival offensif côté marseillais (6-2), mais ce type de scénario semble peu probable au vu du contexte actuel.

Les compos probables

La compo probable du Le Havre : Diaw – Seko, Lloris, Sanganté – Négo, Ebonog, Gourna-Douath, Zouaoui – Boufal – Samatta, Soumaré.

Absents : Touré, Zagadou (blessés).

Incertain : Ndiaye (blessé, reprise).

La compo probable de l’OM : De Lange – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Q. Timber, Höjbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixão.

Absents : Aguerd, Kondogbia, Egan-Riley, Nadir (blessés, reprise), Abdelli (écarté).

Incertain : Rulli (blessé, reprise).

Les joueurs à suivre

Issa Soumaré (Le Havre) : En pleine montée en puissance ces dernières semaines, l’ailier havrais s’affirme comme l’un des hommes forts du HAC. Décisif lors des trois derniers matchs, il incarne parfaitement la capacité de son équipe à faire mal en transition. Avec déjà plusieurs buts cette saison en Ligue 1 et une vraie activité dans le dernier tiers , il pourrait profiter des espaces laissés par l’OM pour faire la différence.

Amine Gouiri (OM) : Attendu de nouveau dans le onze de départ à la pointe de l’attaque, l’international algérien pourrait être l’une des clés offensives marseillaises. Plus mobile qu’un pur numéro 9, il apporte des solutions entre les lignes et peut créer du déséquilibre dans une défense regroupée. Dans un match où l’OM devra se montrer plus efficace, sa capacité à peser sur la défense adverse sera déterminante.

Les tendances de cotes : avantage OM

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Le Havre (1) 3,60 ≈ 28% Outsider crédible Match nul (X) 3,75 ≈ 27% Très plausible Victoire OM (2) 1,93 ≈ 52% Léger favori

Les bookmakers donnent un avantage à l’OM, mais sans écraser le match. Les cotes restent assez proches, signe d’une rencontre ouverte et potentiellement accrochée, surtout au vu de la dynamique actuelle des Marseillais.

Nos pronostics pour Le Havre – OM

OM ou nul : Toujours cohérent avec un match serré, mais en intégrant que Marseille a un léger avantage.

Les deux équipes marquent : Le Havre peut profiter des espaces + OM fragile derrière → scénario logique.

Score possible

2-1 pour l’OM : Marseille devrait dominer et se créer plus d’occasions, ce qui peut lui permettre de faire la différence. Mais sa fragilité défensive laisse une vraie chance au Havre de marquer. Un match serré, qui peut basculer en faveur de l’OM sur un détail.