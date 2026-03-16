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Malgré une période plus délicate, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, refuse de sombrer dans le pessimisme. Après un nouveau nul frustrant face au Havre, le Portugais se veut rassembleur et affichait, dimanche soir, un discours résolument optimiste.

Le début d’année avait laissé entrevoir de belles promesses avec une remarquable série de victoires, mais la dynamique semble grippée depuis la lourde défaite à Strasbourg. L’OL reste sur plusieurs rencontres sans succès : nuls contre le Paris FC puis Le Havre (0-0), malgré un effectif en supériorité et un pressing constant. La frustration s’invite donc logiquement dans un vestiaire qui aurait aimé renouer avec la victoire pour reprendre l’ascendant au classement.

Face à ces derniers résultats, Fonseca doit aussi gérer la montée de tension autour de certains cadres, comme Endrick, dont la montée en puissance en Ligue 1 s’accompagne de moments de fatigue, déjà perceptibles (plus d’infos sur la forme physique du jeune brésilien). Pourtant, à deux points seulement de Marseille, l’OL reste en mesure de bouleverser la hiérarchie d’ici la fin du championnat.

Le discours rassurant de Fonseca après Le Havre

Après le nul face aux Havrais, Paulo Fonseca n’a pas tourné autour du pot : « La frustration est là, il ne manquait qu’un but », a-t-il résumé avec lucidité. L’entraîneur a tenu à saluer le comportement de son équipe, soulignant l’envie, l’engagement et la gestion physique dans un contexte où chaque point compte.

Pour Fonseca, le groupe doit s’appuyer sur ces bonnes séquences, tout en comptant sur le retour progressif des joueurs-clés pour retrouver la fraîcheur et la créativité nécessaires. Le technicien portugais ne cesse d’insister sur la nécessité de retrouver la dynamique des grands rendez-vous et d’enclencher la fameuse série qui propulse une équipe vers ses ambitions.

Objectif double : championnat et Europe en ligne de mire

Rester compétitif sur deux tableaux, c’est bien le message martelé par Fonseca : « Nous avons la possibilité de viser haut, en Ligue 1 et en Europa League ». Pour cela, le coach espère rapidement mobiliser tout le groupe et compter sur la polyvalence de ses cadres offensifs, à l’image d’Endrick, auteur de trois buts et autant de passes décisives cette saison. Les performances du Brésilien sont scrutées de près, comme en attestent les nombreuses actualités à suivre sur Endrick.

Avec seulement deux points de retard sur Marseille, remobiliser l’effectif et transformer la frustration en ressort mental deviennent plus que jamais essentiels. Les semaines à venir s’annoncent décisives : l’OL a toutes les cartes en main pour rebondir, et Fonseca compte sur l’état d’esprit de son groupe pour concrétiser l’espoir né d’un discours fédérateur.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League