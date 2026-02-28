Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a communiqué la liste des joueurs retenus pour le match au Havre, ce soir. Une surprise : Achraf Hakimi est bien présent alors qu’il était question qu’il soit reposé.

Ce soir, le PSG a l’occasion de frapper un grand coup en tête du championnat. Après le match nul de Lens à Strasbourg (1-1) hier, Luis Enrique et ses hommes pourraient prendre quatre points d’avance sur les Sang et Or. Un petit matelas bien venu à l’heure où les choses sérieuses vont reprendre en Champions League. Pour cela, il faudra s’imposer au Havre, à 21h05.

Hakimi est bien présent

Pour le cours déplacement en Normandie, Luis Enrique peut compter sur la plupart de ses forces vives, à l’exception de Fabian Ruiz, qui n’en finit pas de retarder sa rentrée. Achraf Hakimi est bien présent alors que Le Parisien l’annonçait au repos après trois titularisations consécutives.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho.

Milieux : Doué, Vitinha, Lee, Dro, Zaïre-Emery,

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Barcola, Mbaye.