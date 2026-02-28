Passé par l’OM entre janvier et septembre 2022, l’attaquant du Betis Séville Cédric Bakambu (34 ans) a révélé qu’il était supporter du PSG.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la UEFA Champions League a réservé un choc particulièrement attendu : le Paris Saint‑Germain affrontera Chelsea FC, avec un match aller programmé le 11 mars au Parc des Princes et un retour le 18 mars à Stamford Bridge. Une affiche prestigieuse qui suscite déjà de nombreuses réactions, y compris chez certains joueurs inattendus. Invité du podcast de L’After consacré au football espagnol, Cédric Bakambu a livré un avis tranché… et fait une révélation surprenante.

Actuellement attaquant du Real Betis, l’international congolais a expliqué qu’il voyait le PSG se qualifier pour les quarts de finale. Une opinion qui peut sembler anodine, mais qui a pris une tout autre dimension lorsqu’il a confié être supporter du club parisien depuis toujours, lui qui est originaire de la région parisienne. « Je suis parisien, donc forcément je vais dire le PSG », a-t-il assumé, tout en reconnaissant qu’à ce stade de la compétition, les confrontations restent très ouvertes.

Peu de buts avec l’OM mais tous décisifs

Une déclaration qui risque toutefois de faire réagir du côté de la Canebière. Car Cédric Bakambu a porté les couleurs de Olympique de Marseille pendant plusieurs mois en 2022. Arrivé en janvier, il avait participé activement à la belle fin de saison des Phocéens, inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues. Surtout, ses réalisations avaient eu un impact direct sur la qualification du club pour la Ligue des champions.

L’attaquant s’était notamment illustré dès ses premières minutes sous le maillot marseillais avec un but décisif à Lens (2-1), avant de récidiver contre Metz (2-1), Nice (2-1) et Strasbourg (4-0) lors de la dernière journée. Ces buts précieux avaient permis à l’OM de sécuriser la deuxième place du championnat, devant AS Monaco, et d’obtenir un billet direct pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au total, ses contributions avaient rapporté six points décisifs à son équipe.

Il voit le PSG se qualifier face à Chelsea

Malgré ce rôle important, son aventure à Marseille avait été de courte durée. Le club avait choisi de ne pas le conserver à l’issue de la saison, et Bakambu avait poursuivi sa carrière à Olympiacos FC avant de rejoindre l’Espagne. À son départ, il avait assuré ne garder aucune rancœur envers l’OM, se disant reconnaissant de l’accueil reçu et de l’opportunité.

Sa récente prise de position en faveur du PSG rappelle toutefois la complexité des parcours et des attaches dans le football moderne. Supporter d’enfance du club parisien, ancien joueur marseillais décisif et désormais observateur extérieur, Bakambu assume aujourd’hui pleinement ses préférences. Reste à savoir si son pronostic se confirmera lors de cette double confrontation face à Chelsea, qui s’annonce déjà comme l’un des grands rendez-vous de ces huitièmes de finale.

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League