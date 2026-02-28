Comme l’an dernier, le PSG a demandé à ce que son match de Ligue 1 contre le FC Nantes soit reporté pour préparer au mieux son 8e de finale de Champions League. Ce qui a fait réagir…

La demande du Paris Saint-Germain a immédiatement relancé le débat sur l’équité sportive en Ligue 1. Opposé à Chelsea les 11 et 17 mars en huitièmes de finale de la UEFA Champions League, le club parisien souhaite reporter son match de championnat contre le FC Nantes, initialement programmé entre ces deux rendez-vous européens. Dans un communiqué officiel, le PSG précise que le club nantais a déjà donné son accord et que la décision finale appartient désormais au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel.

Sur le plan réglementaire, ce type de report reste possible, notamment pour favoriser les performances des clubs français en Coupe d’Europe. Mais dans les faits, la demande parisienne fait grincer de nombreuses dents, car elle s’inscrit dans un contexte où le PSG bénéficie régulièrement d’ajustements de calendrier.

Un précédent récent qui alimente la polémique

Ce n’est pas la première fois que ce scénario se produit. En 2025, la rencontre entre Nantes et Paris avait déjà été décalée afin de permettre aux joueurs de Luis Enrique de préparer au mieux leur quart de finale européen face à Aston Villa. À l’époque, la décision avait suscité de vives réactions, notamment en raison du rôle d’Antoine Kombouaré, alors entraîneur nantais et ancien joueur emblématique du PSG, qui avait accepté le report.

Ce nouvel épisode renforce le sentiment, chez certains observateurs, que le club parisien dispose d’un traitement particulier. La position dominante du PSG dans le football français, tant sur le plan sportif qu’économique, alimente ces soupçons, d’autant que son président, Nasser al-Khelaïfi, occupe également des fonctions influentes au sein des instances du football européen.

Nantes coopératif, mais un débat plus large sur l’équité

Le feu vert donné par le FC Nantes n’a pas surpris grand monde. Le club présidé par Waldemar Kita traverse régulièrement des saisons sous tension sportive, et maintenir de bonnes relations institutionnelles peut peser dans certaines décisions. Mais cette coopération relance une question plus large : pourquoi certains clubs bénéficient-ils de reports alors que d’autres doivent composer avec un calendrier tout aussi chargé ?

Cette saison, plusieurs équipes françaises, comme le LOSC Lille, l’Olympique Lyonnais ou le RC Strasbourg Alsace, disputent également des compétitions européennes. Pourtant, leurs rencontres de championnat ne sont pas systématiquement décalées. Cette différence de traitement nourrit le sentiment d’un championnat à deux vitesses.

Lens potentiellement concerné à son tour

Le sujet pourrait rapidement revenir sur la table. Le RC Lens doit affronter le PSG le 12 avril à Bollaert, une date située entre deux éventuels quarts de finale de Ligue des champions. Si Paris poursuit son parcours européen, une nouvelle demande de report n’est pas à exclure.

Pour les clubs concernés par la lutte pour le titre ou les places européennes, ces ajustements peuvent avoir des conséquences directes sur l’équilibre de la compétition. Jouer plus tard, avec un calendrier différent, peut modifier la dynamique sportive, la pression psychologique et la gestion des effectifs.

Une polémique amplifiée par les réactions médiatiques

Sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés, la polémique a rapidement pris de l’ampleur. Le chroniqueur David Gluzman, intervenant régulier dans l’émission After Foot sur RMC, a résumé le sentiment de nombreux observateurs en dénonçant un championnat qui aménage son calendrier pour un club disposant déjà de moyens financiers considérables.

Au-delà du cas précis du PSG, cette situation pose une question structurelle : faut-il privilégier les performances européennes d’un club pour améliorer le coefficient UEFA de la France, ou préserver une stricte équité en championnat ? Entre ambition continentale et intégrité sportive nationale, la Ligue 1 se retrouve une nouvelle fois face à un dilemme.

La décision finale de la LFP sera scrutée de près, car elle pourrait créer un précédent supplémentaire — ou, au contraire, marquer une volonté de rééquilibrer les règles pour l’ensemble des clubs français.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)