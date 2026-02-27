FC Nantes : Centonze dévoile le pari fou de Kantari qui a tout changé

En conférence de presse, Fabien Centonze a évoqué un pari fou d’Ahmed Kantari qui a tout changé au FC Nantes.

Ce dimanche à 17h15, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC pour la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre qui s’annonce de nouveau capitale pour le FCN, seul le latéral droit Kelvin Amian manquera à l’appel, lui qui est suspendu. En revanche, Matthis Abline est de retour.

À deux jours du rendez-vous, le coach Ahmed Kantari et Fabien Centonze étaient présents en conférence de presse. Le numéro 18 nantais, longtemps considéré comme indésirable, s’est finalement révélé comme une pièce maîtresse du onze de Kantari.

« Le coach a dû faire des choix forts »

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 12 matchs, Centonze a confié que la victoire passée contre Le Havre a « fait du bien, elle arrive à point nommé. Même si il y a encore énormément de choses à travailler ». L’ancien du RC Lens est revenu sur sa saison particulière, en avouant que « le coach a dû faire des choix forts dès le début, c’était un pari (de me remettre titulaire), et je me devais lui rendre cette confiance. Je touche du bois, mais mon corps est très bien aussi. On a réussi à trouver un équilibre ».

Un équilibre qui a permis à Centonze de se rendre quasiment indispensable, et le FC Nantes pointe actuellement à la 17e place, à égalité avec le barragiste Auxerre. À l’issue de la 24e journée, le FCN pourrait même se rapprocher de la 15e place. Mais tout reste encore à faire…