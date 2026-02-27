Pronostic LOSC – FC Nantes : les Dogues prêts à enfoncer les Canaris ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC reçoit ce dimanche (17h15) le FC Nantes, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. En crise ces dernières semaines, les Lillois ont retrouvé des couleurs en battant le week-end dernier le SCO d’Angers (0-1) et se qualifiant ce jeudi pour les huitièmes de finales de la Ligue Europa. De son côté, le FCN est toujours en grand danger pour son maintien, mais reste sur une victoire face au Paris FC (2-0).

Ligue 1 – LOSC vs FC Nantes

1er mars 2026 · 17h15 · Stade Pierre-Mauroy

Lille veut confirmer son regain de forme

Le LOSC aborde cette rencontre dans une dynamique légèrement positive après une victoire à Angers (0‑1), sa première en championnat depuis un long passage à vide. Cette victoire a permis à Lille de relancer ses aspirations européennes en revenant à proximité du Top 4, tout en éliminant une mauvaise série de défaites et de nuls.

À domicile, les Dogues chercheront à reprendre leur marche en avant après un mois de résultats moroses. La qualification récente pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa peut également être un boost moral, même si elle peut aussi créer une charge intense pour l’effectif.

Nantes toujours en difficulté dans la course au maintien

Le FC Nantes vit une saison délicate et se retrouve proche de la zone rouge. Même s’il reste sur une victoire convaincante face au Paris FC (2‑0), les Canaris restent globalement irréguliers, avec une série de défaites antérieures qui les a rapprochés dangereusement de la relégation.

En déplacement, Nantes peine à produire des performances constantes, et son bilan loin de ses bases ne plaide pas en sa faveur. Pour exister à Lille, il lui faudra une grande discipline défensive et une efficacité maximale dans les rares situations offensives.

Confrontations récentes

Les face‑à‑face entre Lille et Nantes sont plutôt favorables aux Nordistes.

Sur les 10 dernières confrontations :

LOSC : 6 victoires

FC Nantes : 1 victoire

Match nul : 3

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Mandi, Ngoy, Perraud – André, Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Correia – Giroud.

Absents : Touré, Igamane, Caillard, Meunier, Sahraoui, E. Mbappé (blessés).

Incertain : Alexsandro, Meunier (blessés).

La compo probable du FC Nantes : Lopes – Awaziem, Youssif, Cozza – Centonze, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado – El-Arabi, Abline.

Absent : Amian (suspendu).

Les joueurs à suivre

Pour le LOSC

Benjamin André (milieu défensif) : pilier du milieu lillois, il récupère les ballons, organise le jeu et sécurise la défense. Sa capacité à lancer rapidement les transitions peut créer des situations dangereuses face à Nantes.

Olivier Giroud (attaquant) : référence offensive des Dogues, il apporte son expérience et son sens du placement. Son jeu de tête et sa capacité à conserver le ballon font de lui un point d’appui précieux pour lancer les attaques.

Pour le FC Nantes

Fabien Centonze (piston droit) : très actif sur son couloir, il combine solidité défensive et projection offensive. Ses centres et sa présence dans les phases de contre-attaque sont essentiels pour créer du danger.

: très actif sur son couloir, il combine solidité défensive et projection offensive. Ses centres et sa présence dans les phases de contre-attaque sont essentiels pour créer du danger. Matthis Abline (attaquant) : jeune et rapide, il représente une menace constante sur les flancs et peut déstabiliser la défense lilloise avec ses accélérations et sa capacité à conclure les actions dans la surface.

Tendances de cotes et marchés : Lille favori sur sa pelouse

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Lille (1) Unibet 1,42 Légère baisse Match nul (X) Unibet 4,50 Stable Victoire Nantes (2) Unibet 6,50 Légère hausse

Probabilités implicites approximatives :

Lille : 70 %

Nul : 22 %

Nantes : 15 %

La hiérarchie des cotes confirme Lille comme favori logique, grâce à sa forme récente, son rang au classement et son statut à domicile.

Notre pronostic du match LOSC – FC Nantes

Victoire Lille : les Dogues peuvent s’appuyer sur leur regain de confiance et la pression du public pour enchaîner un deuxième succès de suite en Ligue 1.

: les Dogues peuvent s’appuyer sur leur regain de confiance et la pression du public pour enchaîner un deuxième succès de suite en Ligue 1. Moins de 3,5 buts : face à une équipe de Nantes souvent regroupée et peu créative, Lille pourrait marquer un seul but suffisant à la victoire.

: face à une équipe de Nantes souvent regroupée et peu créative, Lille pourrait marquer un seul but suffisant à la victoire. Lille garde sa cage inviolée : si Nantes a ouvert le score lors de sa dernière victoire, il reste fragile offensivement hors de ses bases.

Scores possibles

1‑0 : Lille contrôle et finit par trouver la faille.

: Lille contrôle et finit par trouver la faille. 2‑0 : domination plus nette du LOSC si Nantes se découvre.

: domination plus nette du LOSC si Nantes se découvre. 2‑1 : Nantes revient tardivement après une première mi‑temps ferme.

Ce Lille – Nantes s’annonce comme un duel assez chargé tactiquement, avec Lille poussant pour confirmer sa reprise de forme et Nantes cherchant à surprendre en contre. Les Dogues restent toutefois en position favorable pour remporter les trois points.