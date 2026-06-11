Real Madrid : c’est officiel pour Mourinho, la date exacte de son retour est connue !

José Mourinho fait son grand retour sur le banc du Real Madrid. Le club merengue a officialisé sa nomination ce jeudi pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2029.

Le Real Madrid a officialisé ce jeudi une annonce majeure dans son histoire récente : José Mourinho est nommé entraîneur de l’équipe première. La décision a été validée par le conseil d’administration du club, réuni sous la présidence de Florentino Pérez, et marque le retour du technicien portugais dans la capitale espagnole après son premier passage entre 2010 et 2013.

Selon le communiqué publié par le club, Mourinho s’engage pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029. Il prendra officiellement ses fonctions à partir du 13 juillet prochain, date du début de la préparation estivale.

Ce retour s’inscrit dans un contexte de réorganisation sportive au Real Madrid, qui cherche à retrouver une dynamique victorieuse après une période de résultats en deçà des attentes. L’arrivée de Mourinho, entraîneur au palmarès international reconnu et figure marquante de l’histoire récente du club, est perçue comme un signal fort envoyé par la direction madrilène.

Durant son premier mandat, José Mourinho avait dirigé les Merengues entre 2010 et 2013, remportant notamment une Liga et une Coupe du Roi, tout en laissant une empreinte tactique et médiatique importante. Son retour suscite donc autant d’attentes sportives que d’interrogations sur sa capacité à relancer un effectif en pleine reconstruction.

Cette nomination intervient également dans un contexte de mercato actif autour du club madrilène, avec plusieurs dossiers déjà évoqués en interne et une volonté affichée de renforcer l’effectif pour les prochaines saisons.

Avec ce choix fort, le Real Madrid confirme sa volonté de renouer avec une dynamique de domination européenne, en rappelant à son banc l’un des entraîneurs les plus influents du football moderne.