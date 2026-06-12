But Football Club a fait une compilation des Wags de la Coupe du Monde les plus suivies sur les réseaux sociaux.

Une autre compétition se joue loin des terrains. Pendant que les stars du ballon rond attirent les regards sur la pelouse, leurs compagnes font également sensation sur les réseaux sociaux. TikTok est devenu un véritable baromètre de popularité, et certaines Wags y règnent en véritables célébrités. Sans surprise, la première place revient à Georgina Rodriguez. La compagne de Cristiano Ronaldo écrase la concurrence avec plus de 21,5 millions d’abonnés sur TikTok, confirmant son statut d’influenceuse mondiale.

Son arrivée sur la plateforme avait d’ailleurs provoqué un véritable phénomène auprès des internautes. Derrière elle, on retrouve l’Argentine Tini Stoessel. La chanteuse et compagne de Rodrigo De Paul rassemble 12,9 millions de followers, un chiffre impressionnant qui témoigne de sa notoriété bien au-delà du monde du football.

La surprise du podium se nomme Alana Flores. La partenaire du défenseur uruguayen Sebastian Caceres compte déjà 8,2 millions d’abonnés, preuve de son influence grandissante sur les réseaux sociaux. Au quatrième rang figure Natalia Belloli. La compagne de l’ailier brésilien Raphinha totalise 2 millions de followers et continue de développer sa communauté grâce à ses contenus lifestyle et mode. Enfin, la cinquième place revient à l’actrice espagnole Ester Expósito, présentée comme la partenaire de Kylian Mbappé. Avec 1,6 million d’abonnés sur TikTok, elle complète ce Top 5 particulièrement relevé.

Le classement des Wags les plus suivies sur TikTok :

Georgina Rodríguez : 21,5 millions d’abonnés Tini Stoessel : 12,9 millions d’abonnés Alana Flores : 8,2 millions d’abonnés Natalia Belloli : 2 millions d’abonnés Ester Expósito : 1,6 million d’abonnés

Entre football, influence et célébrité, ces Wags démontrent que leur popularité dépasse largement le cadre sportif. Certaines affichent même des communautés plus importantes que de nombreux joueurs présents sur la scène internationale.