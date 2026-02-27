Ahmed Kantari était présent en conférence de presse avant la périlleux déplacement du FC Nantes à Lille (dimanche, 17h15) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

À l’aube du déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC Lille, ce dimanche à 17h15 pour la 24ᵉ journée de Ligue 1, Ahmed Kantari a livré un message rassurant sur le FC Nantes en conférence de presse.

« Tout le monde est là ! »

L’entraîneur du FC Nantes arrive avec des certitudes… et surtout un effectif presque au complet. « Tout le monde est là, sauf Kelvin Amian, qui reste suspendu », a-t-il précisé d’entrée. Une excellente nouvelle pour les Canaris, qui pourront compter sur la quasi-totalité de leurs forces vives pour ce rendez-vous face à l’un des cadors du championnat. Dans une période où les blessures s’accumulent souvent, cette stabilité tombe à pic. Mais Kantari ne s’est pas contenté d’évoquer son groupe. Il a aussi salué la qualité de l’adversaire. « Il faut déjà les féliciter pour leur exploit en Europa League. »

Le FC Nantes ambitieux à Lille

Un hommage appuyé au LOSC, qui confirme sa solidité sur la scène européenne. Le technicien nantais s’attend à « un très gros match, avec des joueurs de grande qualité », preuve qu’il ne sous-estime en rien la mission qui attend ses hommes. Pour autant, pas question d’y aller en victime. « On va là-bas avec de l’ambition, et une envie de jouer », a insisté Kantari. Un message fort, qui tranche avec les déplacements prudents du passé. Le FC Nantes ne veut pas subir. Le FC Nantes veut exister. Face à un Lille ambitieux et en pleine confiance, les Canaris devront afficher discipline, solidarité et efficacité. Mais avec un groupe presque au complet et un discours volontariste, Ahmed Kantari envoie un signal clair : le FC Nantes ne se déplacera pas dans le Nord pour faire de la figuration. Le choc s’annonce intense… et potentiellement riche en surprises.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)