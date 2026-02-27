Anthony Lopes pourrait se servir de son idole Cristiano Ronaldo comme modèle pour motiver ses coéquipiers dans l’opération maintien en Ligue 1.

Le FC Nantes peut compter sur son gardien Anthony Lopes pour insuffler de la motivation dans la course au maintien en Ligue 1. Et pour cela, quoi de mieux que de mentionner sa plus grande idole : Cristiano Ronaldo (41 ans).

L’idole de Lopes se nomme CR7

Dans l’émission « Ma Ligue 1 », diffusée sur Gulli et Ligue 1+, Lopes a répondu aux questions d’Augustin, un jeune fan du FC Nantes, et a raconté son admiration pour le quintuple Ballon d’Or. « J’ai la chance d’avoir pu travailler avec celui que je considère comme le plus grand footballeur, qui est Cristiano Ronaldo. Donc, j’ai pu vraiment le voir au quotidien à travers la sélection avec le Portugal pendant les grands compétitions, à l’Euro et à la Coupe du monde », a expliqué le portier de 35 ans, passé par l’OL.

« Cristiano Ronaldo te donne une ligne de conduite »

Le gardien du FC Nantes ne tarit pas d’éloges sur l’éthique de travail de la légende portugaise : « Entre toi et moi, c’est une machine, le mec. Il est insuivable, mais ça te donne, entre guillemets, une ligne de conduite à avoir pour pouvoir essayer de faire une très très belle carrière. » Avec 14 sélections en équipe nationale, Lopes a côtoyé Cristiano Ronaldo de 2015 à 2022, et ce quotidien avec l’une des légendes du football mondial lui sert désormais de modèle pour galvaniser ses coéquipiers. Face à la zone rouge de la Ligue 1, le capitaine du FC Nantes entend transmettre cette exigence et cette mentalité de gagnant pour aider les Canaris à sécuriser leur maintien. Cristiano Ronaldo n’est peut-être pas sur le terrain à la Beaujoire, mais son influence pourrait bien se faire sentir à travers Lopes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)