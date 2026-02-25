FC Nantes : pour Kantari, les mauvaises nouvelles s’enchaînent avant le LOSC !

Vainqueur du Havre ce week-end à la Beaujoire, le FC Nantes sera mal embarqué à Lille (dimanche, 17h15) en Ligue 1.

La tuile tombe au pire moment. Vainqueur du Le Havre AC à la Beaujoire (2-0), le FC Nantes espérait enfin surfer sur la dynamique. Mais avant le déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC Lille (dimanche, 17h15), les Canaris voient le ciel s’assombrir. Très attendue, la nouvelle est tombée : Kelvin Amian sera suspendu. Le capitaine a atteint la barre des cinq avertissements cette saison. Suspension automatique.

Amian suspendu à Lille

Classique ? Pas vraiment. L’affaire frôle l’absurde. Tout remonte au match de Coupe de France entre le FC Nantes et OGC Nice. Ce soir-là, un carton jaune est attribué à Dehmaine Tabibou… alors qu’il aurait dû l’être à Amian. Une erreur administrative signalée à plusieurs reprises par le club. Mais la feuille de match n’est pas corrigée dans les délais. Problème : lors de la rencontre suivante contre l’OL, Amian reçoit un nouvel avertissement. Son cinquième. Celui de trop.

Léonard au sifflet, pas une bonne nouvelle ?

La commission de discipline n’officialise la réattribution du carton… qu’après FC Nantes – Le Havre. Trop tard. Suspension confirmée. Le couloir droit du FC Nantes perd son titulaire pour un déplacement crucial. Comme si cela ne suffisait pas, un autre détail n’a échappé à personne. La rencontre sera dirigée par Thomas Léonard, arbitre Fédéral 1. Le dernier match des Canaris sous sa direction remonte au 19 octobre 2025. Déjà face au LOSC. Résultat : défaite 0-2. Un mauvais souvenir qui refait surface au pire moment.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)