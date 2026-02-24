Le FC Nantes ferait partie des clubs intéressés par l’ancien Lensois Antoine Sibierski, actuellement en poste à l’ESTAC, pour occuper le rôle de directeur sportif.

Cet hiver, au moment de limoger Luis Castro, Waldemar Kita avait proposé à Stéphane Ziani de quitter le poste d’entraîneur de la réserve pour se rapprocher du groupe professionnel et faire le tampon entre le staff technique et la direction. Mais l’ancien meneur de jeu avait préféré refuser, ne sentant pas la chose, surtout qu’il avait écopé d’une suspension de 16 matches après une altercation avec un adversaire. Mais il semblerait que l’idée soit restée dans la tête des Kita, qui envisageraient de recruter un directeur sportif pour la saison prochaine. Et ils visent une tête bien connue du FCN !

Anderlecht est en pole position

Selon Sacha Tavolieri, le FC Nantes ferait partie des clubs intéressés par Antoine Sibierski, qui réalise un excellent travail à Troyes, où il est en poste depuis l’été 2024. Les Aubois sont actuellement leaders de la Ligue 2, qu’ils ont écrasé en première partie de saison avant un léger ralentissement. Sibierski connaît bien la Maison Jaune pour y avoir joué pendant deux saisons, de 1998 à 2000, avec deux Coupes de France à la clef. Il avait ensuite été transféré au RC Lens (2000-02), où il a également été directeur sportif le temps d’une saison (2012-13).

Le souci, c’est que, toujours selon Tavolieri, c’est Anderlecht qui serait en pole position pour le recruter. Le journaliste annonce des « discussions avançant positivement entre les parties ». En outre, l’AJ Auxerre et l’AS Monaco seraient également intéressées. Pas gagné, donc, pour le FC Nantes, surtout que nul ne peut savoir pour le moment la division dans laquelle il jouera la saison prochaine…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)