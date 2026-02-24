Au coup de sifflet final d’un match sous haute tension, Anthony Lopes (35 ans) n’a pas retenu ses mots après la victoite du FC Nantes contre Le Havre (2-0), dimanche sur la pelouse de la Beaujoire.

Il était temps. Après cinq revers consécutifs en Ligue 1, les Canaris se sont imposés 2-0 face au Havre. Un résultat qui met un terme à une dynamique catastrophique et relance l’espoir dans la course au maintien. Malgré ce succès tant attendu, Nantes reste 17e du classement, toujours menacé, mais recolle au 16e (Auxerre), grâce à un match mené avec envie et une solidarité retrouvée.

L’impact psychologique de cette victoire est réel : joueurs et staff savent qu’un nouveau faux pas aurait mis le club en grand péril. Pour mieux saisir l’état d’esprit de l’effectif et de son gardien, le profil complet d’Anthony Lopes au FC Nantes permet de mesurer l’expérience et la responsabilité assumées par le portier portugais depuis son arrivée en janvier 2025.

Lopes : “Un ouf de soulagement, la victoire est méritée”

En zone mixte, Anthony Lopes laisse parler l’émotion. Visiblement soulagé, il résume le ressenti du vestiaire :

« Un ouf de soulagement, oui, car ça stoppe cette grosse série négative. Sur l’état d’esprit, sur l’abnégation, sur le combat qu’on a pu mettre durant la rencontre, je pense que la victoire est méritée. Le groupe a fait ce qu’il faut sur le terrain. »

Une déclaration qui résume la volonté collective du FC Nantes : arracher chaque point avec le cœur. Depuis son arrivée dans l’Ouest, Lopes s’est forgé la réputation d’un gardien décisif et exigeant, à l’image de ses performances remarquables d’Anthony Lopes en Ligue 1 — mais aussi de prises de parole qui ne laissent personne indifférent.

Coup de gueule contre les journalistes

Mais l’après-match a pris un virage inattendu en zone presse. Questionné sur la difficulté du match, qualifié de “compliqué”, Lopes pique au vif et répond, agacé : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, on vient de gagner le match et vous me sortez encore des trucs négatifs. J’ai l’impression que c’est l’atmosphère qui traîne autour de ce club aussi… Même quand on gagne, vous sortez des choses négatives. »

Lopes défend avec force l’état d’esprit de ses partenaires, revendiquant le droit de savourer ce succès vital. « Moi, j’ai envie de mettre en avant l’état d’esprit et la victoire, et ça nous permet d’avancer. » Le ton est appuyé, la détermination palpable chez l’ancien de l’OL, désormais cadre du vestiaire nantais.

L’attitude combative de Lopes n’est pas nouvelle pour les suiveurs du club, comme l’a déjà illustré la réaction d’Anthony Lopes après la victoire face à Concarneau, où il avait déjà tenu à valoriser l’engagement du groupe, malgré les vents contraires.

Le FCN toujours en danger mais porté par un nouvel esprit

Ce coup de gueule public illustre le fragilité psychologique des Canaris, encore “premiers relégables” après 23 journées. Mais la victoire contre Le Havre, loin d’être parfaite, sert d’électrochoc et soude un collectif en reconstruction.

Plus que jamais, Nantes s’appuie sur ses cadres — à commencer par Lopes, qui, avec 22 matchs joués (sur 23) cette saison, incarne la résilience et l’exigence. Dans un contexte de défi permanent, la capacité à transformer le doute en énergie positive pourrait s’avérer décisive dans la lutte pour le maintien.

Les débats restent ouverts quant à l’avenir du portier portugais chez les Jaune et Vert, comme le montrent les interrogations sur la prolongation de son contrat à Nantes. Mais l’engagement d’Anthony Lopes — qui n’a jamais hésité à hausser la voix pour défendre son vestiaire — est, ce dimanche soir, le vrai signal d’un groupe qui refuse de sombrer.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)