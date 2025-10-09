Stade Rennais : après avoir refusé la succession de Beye, Thiago Motta va filer en Liga
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?

FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?
Louis Chrestian
9 octobre 2025

« C’est tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes »

« C’est tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes cette saison. Autour de lui, l’équipe est jeune et manque parfois d’expérience, mais lui continue d’être irréprochable. À 35 ans, il prouve qu’il n’est pas trop vieux pour être le gardien titulaire d’un club comme le FC Nantes, surtout pour une équipe qui joue le maintien et a besoin de leaders dans le vestiaire. Anthony Lopes s’éclate dans ce rôle, et cela se voit. Les supporters nantais le respectent énormément au point qu’il n’est plus critiqué, ce qui montre bien à quel point il a mis tout le monde d’accord. Pour moi, la question ne se pose même pas : il faut absolument le prolonger.« 

Louis CHRESTIAN

« Evidemment ! »

« S’il y a un joueur qui fait l’unanimité au FC Nantes depuis le début de la saison, c’est bien Anthony Lopes ! Non content d’être décisif à chaque match, le Lyonnais est en plus un leader du vestiaire, le genre qui n’hésite pas à calmer les supporters faisant preuve d’impatience durant la préparation ou à réclamer à ses dirigeants un plus d’activité sur le marché des transferts. Si Luis Castro n’avait pas décidé qu’un gardien ne pouvait être capitaine, il aurait assurément le brassard autour du bras.

Son interview dans L’Equipe, jeudi, était un véritable appel du pied pour une prolongation. Il l’a dit, il peut actionner une prolongation d’un an. Mais je serais les dirigeants nantais, je lui proposerais un nouveau bail sur plusieurs années. La Maison Jaune a profondément remanié son effectif à l’intersaison, il va lui falloir plusieurs années pour essayer de bâtir quelque chose de solide, il lui faut donc des cadres pour traverser sans trop d’encombres les tempêtes qui ne manqueront pas de se présenter. Anthony Lopes est une valeur sûre, un joueur à l’éthique irréprochable. Le FCN doit s’appuyer sur lui pour l’avenir. »

Raphaël NOUET

FC Nantes
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Thiago Motta à l'Allianz Stadium lors de son passage à la Juventus Turin.
Ligue 1...

Stade Rennais : après avoir refusé la succession de Beye, Thiago Motta va filer en Liga

Par Raphaël Nouet
Olivier Giroud lors de l'échauffement du match entre le LOSC et le PSG.
Ligue 1...

Le LOSC, le PSG, son avenir et même les Bleus : les vérités d’Olivier Giroud

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en action lors du match entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal victime de déstabilisation !

Par Raphaël Nouet
FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?
FC Nantes...

FC Nantes : faut-il prolonger Anthony Lopes ?

Par Louis Chrestian
Lucas Stassin célébrant son but à Amiens avec ses coéquipiers.
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin en remet une couche sur son avenir !

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire de Botafogo, John Textor, a obtenu un sursis du fonds d'investissement Arès.
Ligue 1...

OL : Textor obtient un sursis d’un an !

Par Raphaël Nouet
Habib Beye au milieu de ses joueurs après le match entre Le Havre et le Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye encore soutenu en interne mais…

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, saluant Adrien Rabiot après un match la saison dernière.
ASSE...

Les infos du jour : De Zerbi règle le cas Rabiot, ultimatum à Beye au Stade Rennais, Mbappé tacle le PSG, la Roma vise Stassin (ASSE)

Par Raphaël Nouet
Les Rennais doivent-ils garder Habib Beye ou Samba et Fofana ? 
Ligue 1...

Les Rennais doivent-ils garder Habib Beye ou Samba et Fofana ? 

Par Louis Chrestian
Roberto De Zerbi lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : un pro-PSG cartonne De Zerbi pour ses propos sur Rabiot

Par Raphaël Nouet
La joie des Toulousains après leur succès sur la pelouse de l'OL.
Ligue 1...

OL : le troll énorme du TFC après sa victoire

Par Raphaël Nouet
Le Chaudron craquant des fumigènes avant le match entre l'ASSE et Rodez.
ASSE...

ASSE : le Chaudron a traumatisé un Lyonnais

Par Raphaël Nouet
Raymond Domenech dans les tribunes du Parc des Princes avant un match des Bleus.
FC Nantes...

Raymond Domenech repris de volée par les supporters du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, posant avec le trophée de la Coupe du monde et le ballon de l'édition 2026.
Equipe de France...

La Coupe du monde toujours en automne, la dernière folie de la FIFA !

Par Raphaël Nouet
Le gardien du PSG Lucas Chevalier lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Ligue 1...

PSG : Chevalier a trouvé un bon avocat après ses boulettes contre l’OM et le LOSC

Par Raphaël Nouet
Habib Beye avec Lilian Brassier derrière lui après le match au Havre du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : un autre dossier que Cissé a mis le feu entre Beye et son vestiaire

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin dépité après une action manquée lors d'Amiens-ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : un géant italien se positionne pour Stassin en janvier

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Equipe de France...

Real Madrid : Mbappé tacle le PSG et confirme un malaise avec Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Le vestiaire du Stade Rennais ne comprend plus Habib Beye !
Stade Rennais...

Le vestiaire du Stade Rennais ne comprend plus Habib Beye !

Par Louis Chrestian
Benjamin Pavard en action lors du match de l'OM à Metz.
Mercato...

OM Mercato : l’option d’achat de Pavard levée plus vite que prévue ?

Par Raphaël Nouet
AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football
AS Monaco...

AS Monaco : Paul Pogba n’est pas prêt de rejouer au football

Par Louis Chrestian
L’OM peut remercier Monaco qui va détruire un concurrent en Ligue des champions !
AS Monaco...

L’OM peut remercier Monaco qui va détruire un concurrent en Ligue des champions !

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi vide son sac sur Rabiot, ses galères et Marseille !
OM...

OM : De Zerbi vide son sac sur Rabiot, ses galères et Marseille !

Par Louis Chrestian
Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !
ASSE...

Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet