« C’est tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes »

« C’est tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes cette saison. Autour de lui, l’équipe est jeune et manque parfois d’expérience, mais lui continue d’être irréprochable. À 35 ans, il prouve qu’il n’est pas trop vieux pour être le gardien titulaire d’un club comme le FC Nantes, surtout pour une équipe qui joue le maintien et a besoin de leaders dans le vestiaire. Anthony Lopes s’éclate dans ce rôle, et cela se voit. Les supporters nantais le respectent énormément au point qu’il n’est plus critiqué, ce qui montre bien à quel point il a mis tout le monde d’accord. Pour moi, la question ne se pose même pas : il faut absolument le prolonger.«

Louis CHRESTIAN

« Evidemment ! »

« S’il y a un joueur qui fait l’unanimité au FC Nantes depuis le début de la saison, c’est bien Anthony Lopes ! Non content d’être décisif à chaque match, le Lyonnais est en plus un leader du vestiaire, le genre qui n’hésite pas à calmer les supporters faisant preuve d’impatience durant la préparation ou à réclamer à ses dirigeants un plus d’activité sur le marché des transferts. Si Luis Castro n’avait pas décidé qu’un gardien ne pouvait être capitaine, il aurait assurément le brassard autour du bras.

Son interview dans L’Equipe, jeudi, était un véritable appel du pied pour une prolongation. Il l’a dit, il peut actionner une prolongation d’un an. Mais je serais les dirigeants nantais, je lui proposerais un nouveau bail sur plusieurs années. La Maison Jaune a profondément remanié son effectif à l’intersaison, il va lui falloir plusieurs années pour essayer de bâtir quelque chose de solide, il lui faut donc des cadres pour traverser sans trop d’encombres les tempêtes qui ne manqueront pas de se présenter. Anthony Lopes est une valeur sûre, un joueur à l’éthique irréprochable. Le FCN doit s’appuyer sur lui pour l’avenir. »

Raphaël NOUET