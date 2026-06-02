OM : une ancienne piste de Benatia fonce vers le Bayern Munich !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir l’une de ses anciennes pistes s’envoler vers un géant européen. Déjà apprécié par Medhi Benatia ces derniers mois, Ismaël Saibari est désormais dans le viseur du Bayern Munich. Et cette fois, le dossier semble prendre une toute autre dimension.

Après avoir tenté sa chance sur Anthony Gordon, finalement parti au FC Barcelone, le club bavarois a rapidement activé un plan B. Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich a entamé des discussions pour l’international marocain du PSV Eindhoven. Une piste ambitieuse, qui confirme surtout l’énorme cote prise par Saibari sur le marché européen.

Le Bayern Munich cherche une nouvelle arme offensive

Même après une saison de très haut niveau, conclue par un nouveau titre en Bundesliga et une demi-finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich ne compte pas s’endormir. Le club allemand veut encore renforcer une animation offensive déjà impressionnante.

Avec des joueurs comme Michael Olise, Harry Kane ou encore Luis Diaz, le Bayern dispose déjà d’un arsenal redoutable. Mais les dirigeants bavarois cherchent une arme supplémentaire, notamment pour apporter de la profondeur et des solutions différentes en sortie de banc.

Dans cette optique, Anthony Gordon était une priorité. Mais l’international anglais a finalement choisi le FC Barcelone, obligeant le Bayern à revoir rapidement ses plans. Et c’est là qu’Ismaël Saibari est entré dans le jeu.

Ismaël Saibari plaît énormément en Bavière

Le profil d’Ismaël Saibari coche beaucoup de cases pour le Bayern Munich. Capable d’évoluer sur un côté, entre les lignes ou dans un rôle plus axial, l’international marocain offre une polyvalence précieuse dans le football moderne.

Selon Fabrizio Romano, les discussions ont débuté juste après l’échec du dossier Gordon. Le Bayern apprécie particulièrement son profil et attend désormais de connaître les exigences financières du PSV Eindhoven.

De son côté, le joueur serait très intéressé par l’idée de rejoindre la Bavière dès cet été. Un signal important, surtout pour un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer si les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

Une saison XXL avec le PSV

Si le Bayern Munich s’intéresse à Saibari, ce n’est évidemment pas un hasard. Le joueur de 25 ans sort d’un exercice remarquable sous les couleurs du PSV Eindhoven.

Avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, l’international marocain a franchi un vrai cap. Son rendement offensif impressionne, tout comme sa capacité à peser dans les grands rendez-vous.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Saibari représente toutefois un dossier coûteux. Le PSV n’a aucune raison de brader un joueur aussi performant, encore moins à l’approche d’une Coupe du Monde où sa valeur pourrait encore grimper.

L’OM peut nourrir des regrets

Pour l’OM, voir Saibari se rapprocher du Bayern Munich peut forcément laisser quelques regrets. Un tel profil aurait parfaitement collé aux besoins marseillais : puissance, créativité, polyvalence offensive et expérience européenne.

Mais le timing n’a jamais vraiment semblé favorable. Avec ses performances au PSV, sa situation contractuelle longue et son statut grandissant avec le Maroc, Saibari est désormais un joueur très difficile à attirer pour un club comme Marseille.

L’OM aurait peut-être pu rêver d’un coup audacieux il y a quelques mois. Aujourd’hui, le dossier semble avoir changé de catégorie.

Saibari vers un cap majeur dans sa carrière ?

À 25 ans, Ismaël Saibari arrive à un moment charnière. Après avoir explosé au PSV, il pourrait désormais franchir un palier immense en rejoignant l’un des plus grands clubs d’Europe.

Le Bayern Munich y voit une opportunité intelligente : un joueur encore jeune, déjà décisif, polyvalent et capable d’apporter immédiatement dans la rotation offensive. Pour Saibari, ce serait une chance unique de s’installer dans le très haut niveau européen.

Avant cela, il faudra évidemment convaincre le PSV. Mais une chose est sûre : l’ancienne piste de Medhi Benatia est aujourd’hui bien plus qu’un simple nom de mercato. Ismaël Saibari est devenu un joueur courtisé par les cadors, et le Bayern Munich semble prêt à passer à l’action.