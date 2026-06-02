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OM Mercato : double rebondissement dans le dossier Titraoui !

Par Fabien Chorlet - 2 Juin 2026, 10:20
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Yacine Titraoui (Charleroi)

Annoncé dans le viseur de l’OM et de Sunderland, Yacine Titraoui (Charleroi) n’aurait pourtant entamé aucune négociation avec les deux clubs.

Pour renforcer son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille aurait des vues sur Yacine Titraoui. L’Algérien évolue depuis deux saisons en Belgique, du côté de Charleroi. Également sur les tablettes de Sunderland, le joueur de 22 ans donnerait sa préférence à un départ en Premier League cet été.

Rien entre l’OM et Titraoui ?

Mais selon les informations du journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, il n’y aurait pour l’heure aucune négociation entre l’OM et Yacine Titraoui. Même constat du côté de Sunderland, qui n’aurait pas encore entamé de discussions avec le milieu de terrain algérien. « Il y a rien entre l’OM et Titraoui à date. Idem pour Sunderland », a lâché notre confrère sur X.

Si le profil de Yacine Titraoui plaît en Europe, son avenir ne semble donc pas encore totalement dessiné. Auteur de prestations solides sous les couleurs de Charleroi cette saison, l’international algérien continue d’attirer les regards grâce à sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes balle au pied et son volume de jeu au milieu de terrain. À ce stade, aucun club ne semble toutefois avoir pris une réelle avance dans ce dossier, qui pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines à l’approche de l’ouverture du mercato estival.

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