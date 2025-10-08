La LFP vient de dévoiler une statistique qui montre qu’Anthony Lopes est l’un des gardiens de Ligue 1 réalisant le plus d’arrêts cette saison.

Où en serait le FC Nantes sans Anthony Lopes ? On peut penser qu’il serait sur une série horrifique de sept défaites. Car le gardien des Canaris a réalisé des prouesses à chaque match, même lors de l’unique victoire nantaise de la saison, contre Auxerre (1-0). Il a également été décisif contre Rennes (2-2), pour empêcher les Rouge et Noir de prendre le large avant la pause, ou à Toulouse (2-2), sans parler du 0-0 à Brest samedi dernier. Rencontre dont il est sorti avec le statut d’homme du match. L’ancien Lyonnais de 35 ans réalise un début de saison de très haut niveau, la LFP vient d’ailleurs d’en apporter une preuve.

29 arrêts cette saison, 2e plus haut total de Ligue 1

La Ligue a totalisé 29 arrêts de Lopes depuis le début de la saison. Soit une moyenne de 4,14 par match. C’est le deuxième plus haut total de l’élite. Si le FC Nantes n’a encaissé que 7 buts, ce qui fait de lui la sixième meilleure défense du championnat, c’est en grande partie grâce à lui. Mais ce chiffre, en plus de flatter les qualités du gardien, met également en lumière les gros soucis défensifs des Canaris. Trop souvent, depuis le début du championnat, l’arrière-garde des Jaunes s’est montré poreuse. C’était attendu face à Paris (0-1) et Strasbourg (0-1) lors des deux premières journées, beaucoup moins par la suite face à des adversaires de même niveau (on pense notamment à Toulouse).

Le FC Nantes doit espérer qu’Anthony Lopes continuera d’évoluer à un aussi haut niveau de performance jusqu’à la fin de la saison. Car si l’ancien Lyonnais est moins décisif, cela risque de devenir très compliqué pour la Maison Jaune…