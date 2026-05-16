Si le FC Nantes est relégué en Ligue 2, les supporters ne semblent pas croire à une cession du club.

La relégation en Ligue 2 continue de faire réagir autour du FC Nantes, mais l’idée d’un changement de propriétaire ne semble pas convaincre une majorité de supporters. Alors que le club traverse une période particulièrement délicate, la question d’une vente revient pourtant régulièrement dans les débats. But! a lancé un sondage pour mesurer le ressenti des fans sur une éventuelle cession du club après la descente. La question était simple : « La relégation en L2 pourrait-elle accélérer une vente du FCN ? » Les résultats montrent une tendance assez claire :

Oui : 40 %

Non : 60 %

Une tendance qui penche vers la stabilité… forcée

Malgré la crise sportive et la descente en Ligue 2, une majorité de supporters estime donc que la famille Kita devrait conserver la main sur le club dans les mois à venir. Ce résultat traduit surtout une forme de résignation autour de la gouvernance actuelle, mais aussi le sentiment qu’aucun projet de reprise concret et solide ne se détache réellement à court terme.

Un avenir encore flou pour le FC Nantes

Sportivement, le FC Nantes va devoir reconstruire un effectif compétitif pour tenter de remonter immédiatement en Ligue 1. Mais en coulisses, les perspectives de changement structurel semblent limitées pour le moment. La relégation aurait pu servir de déclencheur pour une vente, mais ce sondage montre que cette hypothèse n’est pas perçue comme la plus probable par les supporters.

Une stabilité qui pose question

Dans un contexte de crise, cette continuité pourrait rassurer sur le plan organisationnel, mais elle interroge aussi sur la capacité du club à se réinventer rapidement pour retrouver le haut niveau. Le FC Nantes entre donc dans une période charnière, entre reconstruction sportive en Ligue 2 et incertitudes persistantes sur son avenir en coulisses.