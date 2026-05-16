Après avoir échoué à maintenir le FC Nantes en Ligue 2, Vahid Halilhodzic va rencontrer ses dirigeants avant de plier bagage.

Le climat reste électrique à Nantes. Alors que le FC Nantes sort d’une saison extrêmement compliquée et se projette déjà sur une reconstruction majeure en Ligue 2, la situation autour de Vahid Halilhodzic continue de faire parler.

Coach Vahid va régler ses comptes avec les Kita

Le technicien bosnien, revenu avec la mission de stabiliser le club, doit désormais rencontrer la direction dans les prochains jours pour faire le point sur son avenir et celui du projet sportif. Une discussion qui s’annonce particulièrement tendue avec les dirigeants, dont Waldemar Kita, au cœur des décisions du club. Selon plusieurs échos internes, Halilhodzic souhaite exposer clairement sa vision de la situation et les changements qu’il estime nécessaires pour relancer un projet compétitif. Mais en parallèle, le coach se voit loin du FC Nantes dès cet été.

« J’ai réservé ma place en maison de retraite »

Dans un ton très direct, fidèle à sa réputation, il a évoqué avec humour et franchise ce qu’il envisage pour l’après-Nantes : « J’ai réservé ma place en maison de retraite. Il y aura la piscine, le tennis et le sauna, et j’ai une bonne cave. Je le mérite. » Une sortie qui illustre à la fois la fatigue du technicien et la fin d’un cycle qui semble désormais inévitable. En interne, le constat est clair : les tensions accumulées, les résultats insuffisants et la perspective d’un nouveau projet en Ligue 2 ont mené à e constat d’échec inexorable. Le rendez-vous avec la direction servira donc surtout à clarifier les positions de chacun. Au FC Nantes, une page semble déjà en train de se tourner.