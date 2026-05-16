À LA UNE DU 16 MAI 2026
[21:30]OM : Lorenzi tient son futur buteur, Paris enrage ! 
[21:00]FC Nantes : Halilhodzic va conseiller les Kita et a déjà une destination de rêve en tête 
[20:30]PSG Mercato : gros coup dur pour Bouaddi (LOSC) ! 
[20:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports serait prêt à poser 500 millions d’euros sur la table !
[19:30]RC Lens Mercato : vague de départs inattendus, les supporters médusés ! 
[19:00]FC Nantes Mercato : les Kita prêts à boucler le coup parfait en L2, l’ASSE et le RC Lens enragent ! 
[18:30]ASSE : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages de L1
[18:00]OM Mercato : un premier joueur adulé à l’ASSE va discuter avec Lorenzi ! 
[17:30]RC Lens : une figure de l’OL va relancer Thauvin et Udol après leur absence au Mondial
[17:00]ASSE Mercato : le nouveau chouchou des supporters prêt à signer en Ligue 1 ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic va conseiller les Kita et a déjà une destination de rêve en tête 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 21:00
💬 Commenter
Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

Après avoir échoué à maintenir le FC Nantes en Ligue 2, Vahid Halilhodzic va rencontrer ses dirigeants avant de plier bagage.

Le climat reste électrique à Nantes. Alors que le FC Nantes sort d’une saison extrêmement compliquée et se projette déjà sur une reconstruction majeure en Ligue 2, la situation autour de Vahid Halilhodzic continue de faire parler.

Coach Vahid va régler ses comptes avec les Kita 

Le technicien bosnien, revenu avec la mission de stabiliser le club, doit désormais rencontrer la direction dans les prochains jours pour faire le point sur son avenir et celui du projet sportif. Une discussion qui s’annonce particulièrement tendue avec les dirigeants, dont Waldemar Kita, au cœur des décisions du club. Selon plusieurs échos internes, Halilhodzic souhaite exposer clairement sa vision de la situation et les changements qu’il estime nécessaires pour relancer un projet compétitif. Mais en parallèle, le coach se voit loin du FC Nantes dès cet été.

« J’ai réservé ma place en maison de retraite »

Dans un ton très direct, fidèle à sa réputation, il a évoqué avec humour et franchise ce qu’il envisage pour l’après-Nantes : « J’ai réservé ma place en maison de retraite. Il y aura la piscine, le tennis et le sauna, et j’ai une bonne cave. Je le mérite. » Une sortie qui illustre à la fois la fatigue du technicien et la fin d’un cycle qui semble désormais inévitable. En interne, le constat est clair : les tensions accumulées, les résultats insuffisants et la perspective d’un nouveau projet en Ligue 2 ont mené à e constat d’échec inexorable.  Le rendez-vous avec la direction servira donc surtout à clarifier les positions de chacun. Au FC Nantes, une page semble déjà en train de se tourner.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot