Selon nos informations, Christophe Pélissier serait dans les petits papiers du FC Nantes pour la succession de Vahid Halilhodzic en Ligue 2.

Le FC Nantes accélère enfin dans sa recherche d’un nouvel entraîneur. Après l’échec du dossier Olivier Pantaloni et la relégation en Ligue 2, les dirigeants des Canaris multiplient les pistes pour reconstruire rapidement un projet capable de relancer le club. Et selon nos informations, un nouveau nom est dans la boucle : Christophe Pélissier.

Pélissier nouveau favori des Kita

Le technicien de l’AJ Auxerre serait aujourd’hui un candidat potentiel par les dirigeants du FC Nantes pour succéder à Vahid Halilhodzic. Sous contrat avec le club bourguignon jusqu’en 2027, Pélissier reste pleinement mobilisé sur la fin de saison de l’AJA, avec un maintien encore à sécuriser lors du dernier match à Lille (dimanche, 21h). Mais malgré cette situation, l’intérêt du FC Nantes ne le laisserait pas indifférent.

Un défi en Ligue 2 qui ne lui ferait pas peur

Même en cas de maintien d’Auxerre en Ligue 1, Christophe Pélissier ne serait pas fermé à l’idée d’un nouveau challenge… y compris à l’échelon inférieur. Une donnée importante pour le FC Nantes, qui sait que convaincre un entraîneur expérimenté après une relégation reste une mission délicate. Le profil de Pélissier plaît notamment pour sa capacité à reconstruire des groupes compétitifs, à stabiliser un vestiaire et à travailler dans des contextes sous pression.

Le FC Nantes veut vite relancer un projet solide

Après une saison catastrophique conclue par une descente en Ligue 2, les Kita veulent éviter un enlisement sportif. Le choix du futur entraîneur est donc considéré comme stratégique pour tenter de relancer immédiatement la machine. Avec son expérience, sa connaissance du football français et sa réputation de bâtisseur, Christophe Pélissier pourrait aujourd’hui apparaître comme un candidat crédible pour mener cette reconstruction.

Un dossier à suivre de très près

Le FC Nantes continue évidemment d’étudier plusieurs profils, mais la tendance autour de Christophe Pélissier prend de l’épaisseur en interne. Rien n’est gravé dans le marbre mais, quel que soit le dénouement de la saison en Ligue 1, les prochains jours pourraient donc devenir décisifs dans ce dossier sensible pour l’avenir des Canaris.