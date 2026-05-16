En plein marasme sportif, l’OM vient de boucler une signature qui peut donner plus de sécurité pour son avenir à long terme.

L’OM veut encore grandir et s’en donne les moyens. Alors que le club traverse une période sportive particulièrement agitée, avec une énorme pression autour des résultats et de l’avenir du projet marseillais, Frank McCourt continue d’avancer en coulisses. Et cette fois, l’Olympique de Marseille vient de sécuriser un partenariat qui pourrait compter très lourd pour les prochaines saisons. Le club phocéen a officialisé ce samedi matin un accord avec Monster Energy, géant mondial des boissons énergétiques et marque ultra-puissante dans l’univers du sport et du lifestyle. Une annonce loin d’être anodine pour l’OM.

Monster Energy, un géant mondial à l’OM

Depuis plusieurs années, Monster Energy multiplie les partenariats prestigieux à travers le monde, notamment dans les sports extrêmes, le MMA, les sports mécaniques ou encore le football. Avec une présence dans plus de 140 pays, la marque américaine représente aujourd’hui une machine marketing colossale. Et Marseille compte bien profiter de cette exposition mondiale.

Dans son communiqué, l’OM explique vouloir faire converger « deux univers aux codes forts et aux fanbases très engagées ». Le club marseillais voit dans ce rapprochement une manière de renforcer encore son image auprès d’un public jeune, international et ultra-connecté.

McCourt issue des partenariats solides

Concrètement, Monster Energy bénéficiera désormais d’une visibilité renforcée à l’Orange Vélodrome lors des rencontres de l’OM, avec différents dispositifs marketing déployés les jours de match. Les boissons de la marque seront également proposées dans l’enceinte du stade. Mais au-delà de l’aspect commercial immédiat, ce partenariat symbolise surtout la stratégie poursuivie par Frank McCourt et la direction olympienne : renforcer la solidité économique du club et continuer à attirer des marques mondiales malgré les turbulences sportives.

Le directeur général du club, Alessandro Antonello, s’est d’ailleurs félicité de cette signature : « Nous sommes très heureux d’accueillir Monster Energy parmi nos partenaires. C’est une marque avec une identité très forte, qui a su construire une relation durable avec ses publics. » Même enthousiasme du côté de Monster Energy. Florian Chevalier a souligné que l’OM incarnait « une ferveur forte et une culture du dépassement ».

Dans un contexte où Marseille cherche à consolider son projet à long terme, cette alliance apparaît comme un signal fort envoyé par la direction. Malgré les tensions sportives et les interrogations autour de l’effectif, l’OM continue d’attirer des partenaires majeurs capables d’accompagner son développement. Et en coulisses, Frank McCourt vient peut-être de signer un premier gros succès avant même l’ouverture du mercato estival.