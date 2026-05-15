Si le nom de Christophe Galtier est cité à l’OM pour la succession d’Habib Beye, le coach marseillais pourrait prendre une autre destination en Ligue 1.

L’avenir du banc marseillais continue d’alimenter toutes les rumeurs. Alors que le nom de Christophe Galtier circule avec insistance pour succéder à Habib Beye à l’OM, un concurrent inattendu pourrait venir compliquer sérieusement le dossier.

Le LOSC prêt à relancer à Galtier ?

Le LOSC explore actuellement plusieurs pistes afin de remplacer Bruno Genesio. Et si Thiago Motta reste l’un des profils les plus étudiés par Olivier Létang, le président lillois active également d’autres options prestigieuses. D’après Média Foot, Lille pense notamment à Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG conserve une relation privilégiée avec Olivier Létang, qu’il a côtoyé à Paris entre 2013 et 2016. Libre de tout contrat, Laurent Blanc serait ouvert à un retour en Ligue 1 à l’approche de ses 60 ans. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon Média Foot, Christophe Galtier figure également très haut dans les réflexions lilloises.

Galtier pas fermé à un retour en L1

Un scénario loin d’être anodin puisque l’actuel coach de Neom garde une image très forte dans le Nord après son excellent passage au LOSC entre 2017 et 2021, marqué notamment par un titre de champion de France historique. Avec un bilan actuellement contrasté en Arabie saoudite — 11 victoires pour 11 défaites — Galtier pourrait être tenté par un retour en Ligue 1 dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Une situation qui pourrait sérieusement compliquer les plans de l’OM. Car malgré les rumeurs autour d’une arrivée à Marseille, le technicien français reste un profil extrêmement convoité sur le marché. Pour la direction olympienne, le danger est donc bien réel : voir un rival direct de Ligue 1 rafler un entraîneur expérimenté capable de rapidement relancer un projet ambitieux.