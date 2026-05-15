En cas de départ de Mamadou Sangaré (23 ans) au mercato, le RC Lens ne serait pas dépourvu à sa succession cet été.

Le RC Lens commence déjà à anticiper un possible départ de Mamadou Sangaré. Le milieu de terrain de 23 ans pourrait attirer des convoitises cet été, obligeant les dirigeants lensois à activer plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant.

Watt, un profil de caractère

Et un nom commence à attirer l’attention : Elliot Watt. Le profil du milieu de Motherwell, âgé de 26 ans, est apprécié, notamment pour son impact défensif et sa régularité. Selon le compte Scout Lensois, très suivi par les supporters artésiens, le joueur coche plusieurs cases recherchées par le staff.

Elliot Watt se distingue avant tout par son volume de jeu et son agressivité dans les duels. Cette saison, il affiche près de 180 contributions défensives, dont 40 interceptions, preuve d’une activité constante à la récupération. Mais son apport ne se limite pas à la destruction du jeu adverse. Watt se montre également capable de relancer proprement, avec un taux de passes réussies annoncé à 85,7% en 2026. Une qualité qui en fait un milieu complet, capable d’assurer la transition entre défense et attaque.

Un ADN typiquement lensois

Son profil correspond parfaitement aux attentes du staff lensois, qui recherche un joueur capable d’apporter de la stabilité dans l’entrejeu tout en gardant un bon équilibre collectif. Dans un rôle de sentinelle, il pourrait rapidement s’imposer comme une solution crédible. Autre argument qui joue en sa faveur : son prix. Estimé autour de 2 millions d’euros, Elliot Watt représenterait une opération financière très accessible pour le RC Lens, surtout en cas de vente importante de Sangaré cet été.

Son intensité, son activité et son état d’esprit séduisent déjà en interne. À Bollaert, où l’engagement est une valeur centrale, son profil pourrait rapidement faire l’unanimité auprès des supporters du RC Lens. Un joueur travailleur, discipliné, et capable de s’imposer dans le tempo lensois : autant d’éléments qui expliquent pourquoi son nom circule de plus en plus du côté de La Gaillette.