Pronostic OL – RC Lens : Lens peut-il briser le rêve de Ligue des Champions de Lyon ?

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Ligue 1 entre l’OL et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Assuré de terminer dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens se déplace ce dimanche (21h) sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1, avant d’affronter cinq jours plus tard l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. De leur côté, les Gones, quatrièmes, tenteront de valider leur place dans le Top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Ligue 1 – OL vs RC Lens

Dimanche 17 mai 2026 · 21h · Groupama Stadium

OL : une qualification en Ligue des Champions à aller chercher

L’Olympique Lyonnais aborde cette dernière journée avec son destin entre les mains. Revenus très fort dans la course à la Ligue des Champions après une deuxième partie de saison beaucoup plus convaincante, les hommes de Paulo Fonseca n’ont désormais plus qu’une marche à franchir pour retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.

À domicile, les Lyonnais ont retrouvé énormément de confiance ces dernières semaines. Le Groupama Stadium est redevenu une vraie forteresse avec plusieurs prestations offensives très abouties face à des concurrents directs. L’OL reste notamment sur plusieurs matchs où son intensité offensive et sa capacité à mettre rapidement sous pression les défenses adverses ont fait très mal.

Mais attention tout de même au contexte. La pression liée à l’enjeu pourrait peser sur les épaules lyonnaises, surtout face à une équipe lensoise qui n’aura absolument rien à perdre et qui évoluera beaucoup plus libérée mentalement.

Dans le jeu, l’OL devrait rapidement chercher à prendre le contrôle du ballon afin d’imposer un gros rythme dès les premières minutes. Les Lyonnais savent qu’un faux pas pourrait tout remettre en cause dans cette course au Top 4.

RC Lens : finir une saison exceptionnelle sans pression

Du côté du RC Lens, cette rencontre ressemble davantage à une opportunité de conclure une saison remarquable sur une belle note. Déjà assuré de terminer deuxième derrière le PSG, le club artésien retrouvera directement la Ligue des Champions la saison prochaine après un exercice impressionnant de régularité.

Les hommes de Pierre Sage ont bâti leur réussite sur une énorme solidité collective, une intensité constante et une capacité à faire très mal en transition. Même sans véritable enjeu comptable, les Sang et Or auront certainement à cœur de terminer leur saison avec sérieux face à un concurrent direct du haut de tableau.

Lens pourrait d’ailleurs profiter du contexte lyonnais pour poser énormément de problèmes en contre-attaque. Avec des joueurs rapides capables de se projeter vite vers l’avant, les Lensois auront probablement des espaces à exploiter face à une équipe lyonnaise obligée de faire le jeu.

Mentalement, le RC Lens abordera également cette rencontre avec beaucoup moins de tension. Et dans ce type de matchs à fort enjeu pour l’adversaire, cela peut parfois faire une énorme différence dans la gestion des temps faibles.

Les Sang et Or possèdent aussi suffisamment de qualité offensive pour punir la moindre erreur défensive lyonnaise. Même sans pression, Lens reste une équipe extrêmement difficile à manœuvrer.

Les confrontations récentes

Les dernières confrontations entre Lyon et Lens ont souvent offert des rencontres spectaculaires ces dernières saisons.

Sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes :

OL : 3 victoires

RC Lens : 4 victoires

Matchs nuls : 3

Le match aller, remporté par l’OL (0-1), avait notamment proposé beaucoup d’intensité entre deux équipes du haut de tableau.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tolisso – Endrick, Merah, Moreira – Yaremchuk.

Absent : Mangala (blessé).

Incertains : Himbert, Tessmann (blessés).

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku – Aguilar, Bulatovic, Thomasson, Udol – Sotoca, Sima, Fofana.

Absents : Gradit, Gurtner (blessés, reprise), Abdulhamid (suspendu).

Les joueurs à suivre

Endrick (OL) : Très attendu depuis son arrivée à Lyon, Endrick pourrait avoir un énorme rôle à jouer dans ce dernier match décisif pour la qualification en Ligue des Champions. Grâce à sa vitesse, sa qualité de finition et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, le jeune attaquant brésilien représente l’une des principales armes offensives des Gones dans ce rendez-vous sous pression.

Abdallah Sima (RC Lens) : Capable de faire énormément de différences en transition grâce à sa vitesse et sa percussion, Abdallah Sima sera l’un des principaux dangers lensois face à une défense lyonnaise qui devra prendre des risques. Très à l’aise dans les espaces, l’attaquant des Sang et Or pourrait profiter du contexte pour faire très mal en contre-attaque.

Les tendances de cotes : l’OL favori pour valider son billet en C1

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire OL 1,73 ≈ 58% Lyon favori grâce à l’enjeu et au Groupama Stadium Match nul 3,90 ≈ 26% Un résultat qui pourrait mettre l’OL sous pression Victoire RC Lens 3,60 ≈ 28% Lens reste dangereux malgré l’absence d’enjeu comptable

Les bookmakers donnent un avantage assez net à l’Olympique Lyonnais avant cette dernière journée. Portés par l’enjeu de la qualification en Ligue des Champions et par leur dynamique récente à domicile, les Gones apparaissent favoris face à des Lensois déjà assurés de terminer deuxièmes mais toujours capables de faire très mal en transition.

Nos pronostics pour OL – RC Lens

Victoire de l’OL : Avec une qualification en Ligue des Champions au bout et une grosse dynamique offensive à domicile, l’OL semble avoir les armes pour faire la différence.

Les deux équipes marquent : Lens joue libéré et possède suffisamment de qualité offensive pour inquiéter l’OL, surtout en transition.

Plus de 2,5 buts dans le match : Entre l’obligation de gagner pour Lyon et le jeu offensif des Lensois, cette rencontre pourrait offrir plusieurs buts.

Score possible

3-1 pour l’OL : Portés par un Groupama Stadium qui devrait pousser très fort, les Lyonnais pourraient réussir à prendre rapidement l’avantage dans cette rencontre décisive. Lens devrait malgré tout se montrer dangereux offensivement, mais l’urgence du résultat pourrait donner un supplément d’énergie aux Gones.