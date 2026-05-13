OL : la légende Fleury Di Nallo est décédée

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Le football lyonnais est en deuil. Fleury Di Nallo, légende absolue de Olympique Lyonnais et meilleur buteur de l’histoire du club, est décédé à l’âge de 83 ans selon les informations de L’Équipe.

Surnommé « le petit prince de Gerland », Fleury Di Nallo laisse derrière lui une trace immense dans l’histoire de l’OL et du football français.

Une icône éternelle de l’Olympique Lyonnais

Arrivé à Lyon au début des années 1960, Fleury Di Nallo aura marqué toute une génération de supporters lyonnais. Sous les couleurs de l’OL, l’attaquant français aura inscrit un total exceptionnel de 222 buts, un record qui tient encore aujourd’hui.

Entre 1960 et 1974, il s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club grâce à son élégance, son efficacité et son amour du maillot lyonnais.

Même plusieurs décennies après sa retraite, son nom reste profondément lié à l’identité de l’OL.

Le roi des derbies face à Saint-Étienne

Au-delà de ses statistiques globales, Fleury Di Nallo avait également marqué l’histoire des derbies contre AS Saint-Étienne.

Avec 14 réalisations face aux Verts, il demeure encore aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de ce choc mythique du football français.

Une performance qui a largement contribué à faire de lui une figure adorée du peuple lyonnais.

Un immense palmarès avec Lyon

Durant son passage à l’OL, Fleury Di Nallo aura également remporté plusieurs trophées majeurs.

La légende lyonnaise avait notamment soulevé trois Coupes de France en 1964, 1967 et 1973, avant de remporter également le Trophée des Champions en 1973.

À l’échelle nationale, il reste aussi l’un des plus grands buteurs de l’histoire du championnat de France avec 187 buts inscrits.

Le football français perd aujourd’hui l’un de ses grands noms. À Lyon, le « petit prince de Gerland » restera éternel.