Pronostic Toulouse – OL : Lyon peut-il valider sa troisième place ?

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 1 entre Toulouse et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Vainqueur dimanche dernier du Stade Rennais (4-2), l’Olympique Lyonnais a frappé fort dans la course au podium et s’est rapproché un peu plus d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En déplacement ce dimanche (21h) sur la pelouse de Toulouse, 10e au classement, les Gones auront l’occasion de conforter leur troisième place à deux journées de la fin du championnat.

Ligue 1 – Toulouse vs OL

Dimanche 10 mai 2026 · 21h · Stadium de Toulouse

Toulouse : terminer la saison avec ambition

Installé dans le ventre mou du classement depuis plusieurs semaines, Toulouse n’a plus réellement d’objectif comptable sur cette fin de saison. Mais les Violets ont souvent montré un visage séduisant lorsqu’ils évoluent sans pression, notamment à domicile, où ils restent capables de faire déjouer des équipes plus ambitieuses.

Le TFC possède un style de jeu assez direct, avec une volonté de se projeter rapidement vers l’avant dès la récupération du ballon. Cette capacité à jouer les transitions peut poser problème à un OL qui aime lui aussi attaquer et qui laisse parfois des espaces derrière sa ligne défensive.

Les Toulousains auront également l’avantage de jouer libérés. Dans ce type de configuration, le danger peut venir de partout, surtout face à une équipe lyonnaise qui aura davantage de pression sur les épaules. Toulouse pourrait donc chercher à imposer un match rythmé et ouvert pour profiter des moindres déséquilibres.

Mais défensivement, le TFC reste fragile. Les hommes de Carles Martinez ont souvent souffert face aux équipes capables d’accélérer entre les lignes et de multiplier les mouvements offensifs. Face à l’armada lyonnaise, la moindre erreur pourrait coûter très cher.

OL : ne surtout pas ralentir dans le sprint final

Depuis plusieurs semaines, Lyon affiche un niveau de jeu très convaincant. Le succès spectaculaire obtenu contre Rennes a confirmé la montée en puissance des hommes de Paulo Fonseca, qui semblent avoir trouvé le bon équilibre offensif dans ce sprint final.

Les Gones se montrent beaucoup plus tranchants dans les trente derniers mètres, avec une circulation de balle plus fluide et davantage de justesse dans les transitions offensives. L’OL paraît également plus mature dans la gestion des temps forts et des temps faibles, ce qui lui permet aujourd’hui d’enchaîner les résultats importants.

Dans ce contexte, ce déplacement à Toulouse représente un rendez-vous capital. Une victoire permettrait aux Lyonnais de consolider leur troisième place avant la dernière journée et de mettre encore un peu plus de pression sur leurs poursuivants directs.

Mais attention à l’excès de confiance. L’OL a parfois montré certaines limites loin de ses bases cette saison, notamment face à des équipes joueuses capables d’imposer un gros rythme. Les Lyonnais devront faire preuve de sérieux défensivement pour éviter toute mauvaise surprise.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre Toulouse et l’Olympique Lyonnais offrent régulièrement des matchs ouverts et spectaculaires et sont globalement dominés par les Lyonnais ces dernières années.

Sur les 10 dernières confrontations :

Lyon : 7 victoires

Toulouse : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Le match aller, remporté par le Téfécé au Groupama Stadium (1-2), avait d’ailleurs offert beaucoup de spectacle, preuve que les deux équipes possèdent des profils offensifs capables de faire basculer rapidement une rencontre.

Les compos probables

La compo probable de Toulouse : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Donnum, Casseres, Diop, Methalie – Hidalgo, Gboho, Russell-Rowe.

Absents : Francis, Messali (blessés, reprise), Sauer (suspendu), Magri (écarté).

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tolisso – Endrick, Merah, Moreira – Yaremchuk.

Absent : Mangala (blessé).

Incertain : Himbert (reprise).

Les joueurs à suivre

Emersonn (Toulouse) : L’attaquant toulousain traverse actuellement une très bonne période. Buteur lors de ses deux derniers matchs, Emersonn prend de plus en plus d’importance dans l’animation offensive du TFC. Très mobile sur le front de l’attaque, capable de prendre la profondeur comme de peser dans les duels, il pourrait profiter des espaces laissés par l’OL pour se montrer dangereux.

Corentin Tolisso (OL) : Le milieu lyonnais réalise une fin de saison exceptionnelle. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives lors de ses 3 derniers matchs, Corentin Tolisso s’impose comme le véritable patron du jeu lyonnais. Très influent dans la construction, capable d’accélérer le jeu et de se projeter dans la surface adverse, l’international français semble actuellement au sommet de sa forme avant ce déplacement crucial à Toulouse.

Les tendances de cotes : Lyon avec un léger avantage

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Lyon (2) 1,78 ≈ 56% Favori Match nul (X) 3,95 ≈ 25% Résultat possible Victoire Toulouse (1) 4,10 ≈ 24% Outsider crédible

Les bookmakers placent logiquement l’OL en position de favori au regard de la dynamique actuelle et de l’enjeu autour de la Ligue des Champions. Mais Toulouse reste une équipe imprévisible, capable de faire déjouer n’importe quel adversaire lorsqu’elle joue libérée.

Nos pronostics pour Toulouse – OL

Victoire de l’Olympique Lyonnais : plus constant et porté par une vraie dynamique positive, l’OL semble avoir les armes pour aller chercher un succès précieux dans la course au podium.

Plus de 2,5 buts dans le match : les deux équipes aiment jouer vers l’avant et la rencontre pourrait rapidement devenir ouverte.

Score possible

1-3 pour l’Olympique Lyonnais : dans un match rythmé avec des occasions des deux côtés, la qualité offensive et l’efficacité lyonnaises pourraient faire la différence dans le dernier quart d’heure.