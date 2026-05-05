Une partie des supporters de l’OL a affiché un visage très coquin en plein match, dimanche, contre le Stade Rennais (4-2).

L’OL a vécu une soirée parfaite sur le terrain… et particulièrement étonnante en tribunes. Vainqueurs du Stade Rennais au terme d’un match spectaculaire (4-2), les hommes de Paulo Fonseca ont consolidé leur troisième place et se rapprochent un peu plus d’une qualification en Ligue des Champions. Mais au Groupama Stadium, un autre événement a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Les supporters lyonnais ont en effet déployé une banderole très remarquée pour saluer la retraite d’une célébrité locale : Khalamite.

Une banderole qui devient virale

La jeune femme de 27 ans, connue sur les réseaux sociaux et dans l’univers du divertissement pour adultes, a récemment annoncé qu’elle mettait fin à ses activités. Une décision qui n’a visiblement pas échappé au Virage Nord lyonnais, auteur d’un message aussi surprenant qu’inattendu durant la rencontre face à Rennes : « Une retraite anticipée. Khalamité, une dernière avec l’inté ? » Une référence explicite au virage intérieur du stade, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux après la victoire lyonnaise.

Une soirée déjà idéale pour l’OL

Sur le terrain, l’OL avait pourtant déjà de quoi faire parler. Grâce à ce succès offensif face au Stade Rennais, les Gones confortent leur troisième place et restent pleinement engagés dans la course à la prochaine Ligue des Champions. Portée par une attaque en grande forme et une dynamique très positive, l’équipe lyonnaise continue de monter en puissance dans ce sprint final. Mais cette banderole insolite a presque éclipsé le résultat sportif dans les discussions en ligne.

Une réaction désormais attendue

Reste maintenant à savoir si Khalamite réagira publiquement à ce clin d’œil venu des tribunes lyonnaises. La séquence, déjà largement relayée sur les réseaux sociaux, alimente de nombreux commentaires chez les supporters et observateurs du football français. À Lyon, même les soirées européennes potentielles peuvent prendre une tournure totalement inattendue.