Bien placé pour prendre la suite de Medhi Benatia à la direction sportive de l’OM, Julien Fournier a déjà eu affaire aux Saoudiens.

Le sujet revient encore sur la table à Marseille. Alors que l’OM prépare activement sa direction sportive, un nom revient avec insistance : celui de Julien Fournier. Bien placé pour succéder à Medhi Benatia, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice possède un profil apprécié en interne. Mais son possible retour au premier plan ravive aussi un vieux fantasme marseillais : celui d’une vente de l’OM aux Saoudiens.

Fournier déjà approché par les Saoudiens

Car Julien Fournier n’est pas un inconnu dans ce dossier sensible. En 2023, sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport, l’intéressé avait reconnu avoir été approché indirectement dans le cadre d’un possible projet de rachat du club phocéen. « J’ai un attachement particulier à ce club et cette ville. Pour y répondre, une personne a pris contact avec moi (…) Mais Frank McCourt n’est pas vendeur », avait-il alors expliqué publiquement.

Une sortie qui avait immédiatement relancé toutes les spéculations autour de l’avenir de l’OM. À l’époque, Daniel Riolo évoquait même une valorisation du club autour de 400 millions d’euros. Mais malgré les nombreuses rumeurs ayant circulé depuis plusieurs années, Frank McCourt a toujours fermé la porte à une vente.

Un réseau et des connexions solides

Le contexte a toutefois évolué depuis. L’Arabie saoudite continue d’investir massivement dans le football mondial et observe avec attention les grands clubs européens capables de renforcer sa stratégie d’influence. L’OM, avec son histoire, sa ferveur populaire et son potentiel commercial, reste un dossier particulièrement attractif.

Dans ce climat, le possible retour de Julien Fournier à l’OM intrigue forcément. D’autant que le dirigeant possède déjà des connexions solides dans plusieurs réseaux internationaux et une vraie expérience des projets ambitieux. Sa nomination éventuelle comme directeur sportif pourrait-elle servir de point d’entrée à de nouveaux investisseurs dans le futur ? La question agite déjà certains observateurs du football français.

Un signal fort pour la vente de l’OM ?

Pour l’heure, rien n’indique qu’une vente soit imminente. Frank McCourt reste officiellement propriétaire du club et continue d’afficher son ambition pour l’OM. L’arrivée de Roberto De Zerbi a d’ailleurs été perçue comme un signal fort envoyé aux supporters marseillais, avec la volonté de construire un projet compétitif et durable.

Mais à Marseille, le sujet de la vente aux Saoudiens ne disparaît jamais vraiment longtemps. Et le simple fait de revoir le nom de Julien Fournier associé à l’OM suffit déjà à rallumer toutes les spéculations autour de l’avenir du club. Dans les prochaines semaines, la priorité restera évidemment le chantier sportif, avec un mercato crucial à préparer et des décisions importantes concernant l’organigramme. Mais en coulisses, certains continueront forcément à surveiller le moindre indice autour d’un possible changement d’ère à Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)