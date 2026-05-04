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FRANCE

OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Benatia, Marseille accélère en coulisses

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 13:00
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La crise sportive n’empêche pas l’Olympique de Marseille d’avancer. Après la lourde défaite face au FC Nantes (3-0), le club phocéen prépare déjà l’avenir… et un nom ressort désormais avec insistance : Julien Fournier.

Un chantier prioritaire pour Marseille

La fin de saison est tendue pour l’OM. Actuellement 7e de Ligue 1, le club voit ses espoirs de Ligue des champions s’envoler.

Mais en interne, un autre chantier prend toute la lumière : la succession de Medhi Benatia, sur le départ en fin de saison.

Avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence, le recrutement d’un nouveau directeur sportif est devenu une priorité absolue.

Une recherche compliquée

Selon les exclusivités de Foot Mercato : Pour trouver le profil idéal, l’OM a mandaté Excel Sports Management. Mais le dossier est loin d’être simple.

Plusieurs pistes ont déjà échoué :

  • Paul Mitchell a refusé
  • George Syrianos également
  • Cristiano Giuntoli reste très courtisé ailleurs

Entre incertitudes financières et manque de visibilité sur le projet, certains profils hésitent à s’engager.

Julien Fournier, le retour qui prend forme

Dans ce contexte, Julien Fournier apparaît comme une option de plus en plus crédible.

Ancien de la maison, il connaît parfaitement l’environnement marseillais. Il a occupé le poste de secrétaire général entre 2004 et 2009, à l’époque de Pape Diouf.

Un passage marquant, suivi de onze années à l’OGC Nice, où il s’est imposé comme un dirigeant respecté.

Un profil qui coche toutes les cases

Expérimenté, rigoureux, reconnu pour ses qualités de négociateur, Julien Fournier présente un avantage clé : il sait où il met les pieds.

Contrairement à d’autres profils, il n’a pas besoin de découvrir le contexte marseillais.

Et surtout, il est intéressé par le projet.

Un entretien déjà validé

Selon Foot Mercato, un premier entretien a déjà eu lieu entre Julien Fournier et la direction.

Et le retour est positif.

Un signal fort dans un dossier qui semblait jusque-là bloqué.

Un choix stratégique pour l’OM

À l’approche d’un mercato estival crucial, le choix du futur directeur sportif sera déterminant.

L’Olympique de Marseille doit se reconstruire, retrouver une stabilité… et envoyer un message fort.

Avec Julien Fournier, le club pourrait miser sur un profil expérimenté… et familier.

Un retour aux sources qui pourrait bien tout changer.

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