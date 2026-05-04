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FRANCE

RC Lens Mercato : Malang Sarr pas encore prolongé, un club relance le dossier !

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 13:20
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato s’emballe déjà du côté du RC Lens… et un dossier commence sérieusement à inquiéter les supporters : celui de Malang Sarr.

En fin de contrat, le défenseur lensois attise les convoitises… sans que sa situation ne soit encore clarifiée.

Une saison réussie… mais un avenir flou

Tout va bien sportivement pour le RC Lens. Avec un podium quasiment assuré en Ligue 1 et une finale de Coupe de France à venir face à l’OGC Nice, les Sang et Or sont en pleine réussite.

Mais en coulisses, plusieurs dossiers brûlants agitent le club.

Parmi eux, celui de Malang Sarr. En fin de contrat, avec une option d’un an supplémentaire, le défenseur n’a toujours pas tranché sur son avenir… et aucune prolongation n’a été officialisée.

L’Europe et le Golfe à l’affût

Résultat : les prétendants se multiplient.

Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour Malang Sarr :

  • La Premier League
  • L’Arabie saoudite avec Al-Hilal

Des destinations attractives, tant sportivement que financièrement.

Mais ce n’est pas tout.

Besiktas revient à la charge

Selon le média turc Fanatik, le Beşiktaş JK est revenu à la charge.

Déjà intéressé lors du mercato hivernal 2024, alors que Malang Sarr évoluait encore du côté de Chelsea FC, le club stambouliote n’avait pas réussi à conclure.

Cette fois, la situation est différente.

Libre cet été, le défenseur représente une opportunité de marché idéale. Et selon les informations locales, Beşiktaş serait prêt à accélérer concrètement pour finaliser l’opération.

Lens sous pression

Du côté du RC Lens, le temps presse.

Perdre Malang Sarr gratuitement serait un coup dur, surtout dans un contexte où d’autres cadres pourraient également quitter le club.

Une prolongation reste possible… mais plus le temps passe, plus le risque de départ grandit.

Un choix décisif à venir

Entre une aventure européenne, une offre lucrative à l’étranger ou une continuité à Lens, Malang Sarr va devoir trancher.

Une chose est sûre : son dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato lensois.

Et à ce stade, toutes les options restent ouvertes.

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