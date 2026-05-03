RC Lens : les Sang et Or ont trouvé leur nouveau Clauss… déjà annoncé sur le départ

Face à Nice, Adrien Thomasson est entré dans l’histoire récente du RC Lens avec une statistique symbolique qui ravive les souvenirs de l’époque Clauss.

Après le match nul du RC Lens sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), une statistique est venue illuminer la performance des Sang et Or. Adrien Thomasson est devenu le premier joueur lensois à atteindre la barre des 10 passes décisives sur une saison de Ligue 1 depuis Jonathan Clauss en 2021-2022 (11 offrandes). Une performance qui ne doit rien au hasard et qui confirme son rôle central dans l’animation offensive lensoise.

Un symbole fort dans la continuité du projet lensois

Depuis le départ de Jonathan Clauss, véritable référence du poste de piston droit et maître des centres décisifs, le RC Lens cherchait un joueur capable de maintenir un tel niveau de création. Clauss avait marqué la saison 2021-2022 en empilant les passes décisives et en incarnant un couloir droit redoutable.

Aujourd’hui, c’est Adrien Thomasson qui reprend ce flambeau statistique. Par sa qualité de passe, son intelligence dans les derniers mètres et sa régularité, le milieu offensif lensois s’impose comme l’un des hommes clés du système artésien. Sa délicieuse passe pour Allan Saint-Maximin a permis à la recrue hivernale d’ouvrir le score à la 60e, avant d’encaisser l’égalisation en fin de match.

Un match nul à Nice qui confirme son influence

Dans une rencontre globalement équilibrée face à Nice, Lens a encore pu compter sur la créativité de Thomasson pour exister offensivement. Si le score final (1-1) laisse un goût mitigé, la prestation du joueur confirme une tendance forte : Lens possède toujours un joueur capable de peser durablement dans la dernière passe.

Ce type de performance rappelle la période où Jonathan Clauss faisait basculer les matchs par ses centres millimétrés et sa constance offensive. À ce titre, la comparaison statistique prend tout son sens.

Thomasson, bientôt la fin ?

Sans forcément jouer au même poste ni avec le même profil que Clauss, Thomasson s’impose comme un nouveau moteur créatif du RC Lens. Sa capacité à enchaîner les passes décisives sur une saison complète témoigne d’une régularité rare en Ligue 1.

Dans une équipe lensoise toujours ambitieuse et portée vers le jeu, cette statistique n’est pas anodine : elle confirme que le club a su retrouver un élément structurant dans la création offensive. Mais le RC Lens n’aura plus Thomasson pour longtemps, étant donné que le capitaine lensois est en fin de contrat, et que sa prolongation paraît de moins en moins évidente.