RC Lens : après ses vacances à Madrid, Thomasson fait encore parler de lui

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Après avoir passé la trêve du côté de Madrid pour recharger les batteries, Adrien Thomasson a encore fait parler de lui, cette fois sur le plan statistique.

À l’heure où la Ligue 1 marque une pause internationale, les premiers bilans tombent. Et celui du RC Lens révèle un paradoxe intéressant : une équipe très active dans le jeu… mais relativement épargnée par les sanctions. Au cœur de cette dualité, un nom ressort nettement : Adrien Thomasson, qui a d’ailleurs profité de la trêve pour partir à Madrid.

Un RC Lens engagé… mais propre

Après 27 journées de championnat, Lens affiche 354 fautes commises, soit le 6e total de Ligue 1. Une donnée qui traduit un football intense, fidèle à l’identité du club nordiste, aujourd’hui 2e du classement .

Mais contrairement à d’autres équipes du haut du tableau des fautes, les Sang et Or restent globalement disciplinés : 47 cartons jaunes (5e total le plus faible) et 4 cartons rouges (10e position).

Autrement dit, Lens commet beaucoup de fautes… mais rarement sanctionnées lourdement. Une forme de maîtrise dans l’agressivité.

Thomasson, leader… aussi dans les fautes

Dans ce collectif structuré, Adrien Thomasson incarne cette intensité.

Le milieu de terrain lensois cumule 46 fautes commises et est le 2e joueur le plus sanctionné en termes de fautes en Ligue 1. Seul Ludovic Ajorque fait pire. Une statistique qui confirme le rôle clé de Thomasson dans le pressing lensois.

Capitaine et cadre du système de Pierre Sage, le Savoyard est un joueur de volume, essentiel à l’équilibre du milieu. Son activité défensive et sa capacité à couper les transitions adverses expliquent ce total élevé. Il est également le meilleur passeur de Ligue 1.

Une agressivité maîtrisée

Malgré ce volume de fautes, Thomasson reste relativement propre : 8 cartons jaunes seulement et aucun carton rouge récolté.

Il figure ainsi parmi les joueurs les plus avertis… sans basculer dans l’indiscipline excessive. Un équilibre rare pour un joueur aussi impliqué défensivement.

Un Lens souvent bousculé aussi

Autre fait marquant : le RC Lens subit lui aussi beaucoup de fautes (318, 8e en Ligue 1). Une donnée qui souligne l’intensité des matchs impliquant les Artésiens.

Mais contrairement à Thomasson, aucun Lensois ne domine réellement ce classement :

Mamadou Sangaré (37 fautes subies, 17e)

Thomasson (36, 19e)

Preuve que le jeu lensois repose davantage sur le collectif que sur des individualités ciblées.

Thomasson, symbole du pressing lensois

Au final, Adrien Thomasson incarne parfaitement le visage du RC Lens version 2025-2026, et dans une équipe aux objectifs très élevés, son rôle dépasse largement les statistiques classiques. Et si ses 46 fautes peuvent surprendre, elles racontent surtout une chose : Lens ne subit pas les matchs, il les impose.