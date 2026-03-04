Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

En fin de contrat en juin, Adrien Thomasson a une proposition de prolongation du RC Lens entre les mains. Mais il continue de botter en touche quand on lui parle de son avenir…

Pilier du très solide exercice du RC Lens, Adrien Thomasson marche sur l’eau. Avec 2 buts et 7 passes décisives en 23 matches de Ligue 1, le milieu de 32 ans est l’un des grands artisans de la saison lensoise.

Une connexion forte avec Pierre Sage

Invité de L’After, Thomasson n’a pas caché son attachement à son entraîneur, Pierre Sage :

« J’ai eu une connexion naturelle avec le coach… Quand il m’a appelé pendant les vacances, il y a des choses qui ne s’expliquent pas, on a eu une connexion immédiate. »

Il a également souligné le travail réalisé auparavant avec Will Still, qui l’avait recentré dans le cœur du jeu en fin de saison passée. Un repositionnement clé, parfaitement adapté à ses qualités.

Rigueur, cadre, discipline : Thomasson insiste sur son goût pour l’exigence. Et visiblement, le courant passe idéalement avec Pierre Sage. « J’avais envie d’aller à la guerre pour lui », confie-t-il. Un discours fort, qui ressemble à celui d’un joueur épanoui.

Alors pourquoi ce statu quo ?

Et pourtant… le dossier contractuel interpelle.

En fin de contrat en juin, Adrien Thomasson dispose d’une proposition de prolongation de la part du RC Lens. Mais pour l’instant, rien n’est signé. Interrogé par La Voix du Nord, le milieu s’est contenté d’un laconique : « Statu quo ».

Un silence qui n’a rien d’anodin à ce stade de la saison.

Généralement, lorsqu’un joueur tarde à prolonger alors que le contexte sportif est idéal, deux hypothèses émergent :

Soit son avenir est déjà scellé ailleurs.

Soit il attend de voir si des propositions plus attractives arrivent.

Une opportunité unique… ou un dernier défi ?

Sportivement, tout semble aligné. Lens est quasiment assuré de terminer 2e de Ligue 1 et donc de disputer la prochaine Ligue des champions. À 32 ans, c’est une occasion rare de goûter (ou regoûter) au très haut niveau européen.

Alors pourquoi hésiter ?

L’idée d’une dernière expérience à l’étranger avant la fin de carrière n’est pas à exclure. Financièrement aussi, un dernier contrat conséquent peut peser dans la balance.

Une chose est sûre : plus le flou persiste, plus l’inquiétude grandit côté lensois. Car perdre gratuitement un joueur aussi structurant serait un coup dur dans la perspective d’une saison européenne ambitieuse.

Le feuilleton ne fait peut-être que commencer.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France