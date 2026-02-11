Invité de L’After, Adrien Thomasson a dit combien l’arrivée de Pierre Sage au RC Lens l’été dernier lui avait été bénéfique, ainsi qu’à tout le club.

Ce mercredi soir, L’After est en direct de Lens, avec Adrien Thomasson sur le plateau en attendant d’autres invités liés aux Sang et Or comme Pierre Sage, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. Le milieu de terrain, toujours un bon client pour les médias, a été interrogé sur sa relation avec Pierre Sage. Il a expliqué avoir ressenti une connexion dès le premier coup de téléphone avec un technicien qui vient de la même région que lui. Il a surtout insisté sur l’exigence qu’apporte l’ancien Lyonnais au quotidien et qui permet, selon lui, au Racing de vivre une saison historique.

« Dès le premier jour, on a senti direct qu’il ne fallait pas rigoler »

« J’ai eu une connexion naturelle avec le coach. Il est passé par Annecy, on est originaire de la même région… Quand il m’a appelé pendant les vacances, il y a des choses qui ne s’expliquent pas, on a eu une connexion immédiate. Sur la fin de saison dernière, ça se passait aussi très bien pour moi. Le coach Will Still m’avait replacé dans le cœur du jeu. Je prenais énormément de plaisir, ça correspondait à mes qualités. La confiance, c’est très important. Tout de suite, j’avais envie d’aller à la guerre pour lui. J’ai une particularité, j’adore la rigueur, j’adore qu’il y ait un cadre. Et avec le coach, dès le premier jour, on a senti direct qu’il ne fallait pas rigoler. »

« Il a imposé une rigueur, une exigence aux entraînements. J’ai des exemples tout bêtes : il ne veut pas qu’on arrive avec les lacets pas faits, il ne veut pas qu’on mette le cache-cou au-dessus du nez. J’en ai encore vu dimanche soir avant PSG-OM. Le coach, il nous dit qu’il ne veut pas de braqueur dans l’équipe avec le cache-cou au-dessus du nez. Il veut qu’on ait les mêmes tenues d’entraînement, pas l’un avec K-Way noir, l’autre avec un pull de couleur or. Ce sont des petites choses mais je pense qu’elles font la différence. Quand on est allés arracher des victoires sur les fins de match, je pense que c’est lié. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France