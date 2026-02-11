Le RC Lens a publié un communiqué pour s’offusquer de la capacité réduite du parcage visiteurs du stade Jean-Bouin, samedi, pour le match contre le Paris FC.

La décision de la préfecture de Paris de limiter à 200 le nombre de supporters du RC Lens autorisés au stade Jean-Bouin samedi a énervé les dirigeants sang et or. Car cela a entraîné un boycott des ultras, qui voulaient bénéficier du millier de places normalement disponibles. Privé de soutien face au Paris FC, le Racing bien de publier un communiqué dans lequel il fustige les autorités. Le club artésien rappelle qu’il y a eu des manquements du côté des autorités et que ce genre de décisions n’est tout simplement pas juste.

« Le Racing Club de Lens a pris acte de la décision de la Préfecture de police de Paris de limiter à 200 personnes le nombre de supporters lensois autorisés à accéder au parcage visiteurs du stade Jean Bouin à l’occasion de la rencontre face au Paris FC, alors même que sa capacité est de 980 places.

Une procédure pas respectée

Avant toute communication publique, le Racing Club de Lens a saisi hier la Préfecture de police de Paris afin de lui demander de revenir sur la décision annoncée et de rechercher, dans un esprit de responsabilité partagée, une solution équilibrée. Les échanges intervenus ne permettant pas d’aboutir à une évolution de la position retenue, le Club souhaite aujourd’hui exprimer sa position.

Le Club exprime sa profonde incompréhension tant sur la méthode que sur le fondement de cette décision. L’argumentation développée par les autorités fait état d’un niveau de risque qui aurait pu, selon elles, justifier une interdiction totale de déplacement. Une telle qualification aurait dû conduire, conformément au paragraphe 4.2 de la convention conclue entre l’État et la LFP, à l’organisation d’une réunion préparatoire a minima trois semaines avant la rencontre. Aucune réunion de cette nature n’a été organisée.

Le Racing Club de Lens n’a été convié qu’à une réunion dite « classique » en semaine de match (ce lundi 09 février), alors même que la décision de limitation de jauge lui avait été préalablement annoncée de manière informelle, onze jours avant la rencontre, par un simple appel téléphonique. Une telle méthode ne saurait être regardée comme conforme à l’esprit de dialogue, d’anticipation et de co-construction promu par les textes encadrant les déplacements de supporters.

Plus de 7.000 Lensois avaient assisté au dernier match contre le PFC

Sur le fond, le caractère massif des déplacements lensois plaide pour une approche proportionnée : entre 7 000 et 8 000 supporters avaient assisté à la dernière rencontre face au Paris FC ; ils étaient encore 3 500 à Troyes il y a quelques jours dans un esprit fervent. Limiter l’accès au parcage visiteurs à 200 personnes -soit moins d’un quart de sa capacité- ne correspond ni à la réalité du supportérisme lensois ni aux dispositifs opérationnels déjà mis en œuvre dans des configurations comparables.

Au surplus, une restriction aussi drastique crée un risque paradoxal en matière de sécurité : en comprimant artificiellement le parcage visiteurs, on favorise mécaniquement la dispersion de supporters dans d’autres secteurs du stade ou l’émergence de regroupements non encadrés, alors même qu’un espace dédié, identifié et sécurisé existe.

La crainte d’une suppression des espaces visiteurs

Le Racing Club de Lens s’inquiète également de la perspective de voir commercialisée une partie de l’espace initialement dédié aux visiteurs à la suite d’une décision préfectorale de restriction. Une telle pratique pourrait fragiliser, à terme, le principe même d’un espace visiteurs identifié dans l’ensemble des stades professionnels. Cette évolution constituerait une pente glissante dont les conséquences dépasseraient largement le seul cadre de cette rencontre.

Attaché à une approche fondée sur la responsabilité, le dialogue et la prévention, le Racing Club de Lens demeure pleinement solidaire de ses supporters, dont l’engagement et la fidélité constituent l’une des forces vives de notre institution. Le Club a entrepris les démarches légales nécessaires afin de contester l’arrêté à venir, considérant que la mesure annoncée ne répond ni aux exigences de proportionnalité ni aux engagements de concertation prévus par les textes en vigueur. Il reste néanmoins disponible pour tout échange permettant d’aboutir à une solution équilibrée, la pleine ouverture de l’espace visiteurs, respectueuse de l’ordre public comme des droits légitimes de ses supporters à accompagner leur équipe. »