Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Si le RC Lens est pleinement focalisé sur la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice (21h), le mercato avance dans le bon sens.

Pendant que tout Lens rêve de soulever la Coupe de France face à l’OGC Nice ce soir, le mercato continue d’avancer en coulisses. Et les Sang et Or tiennent déjà un premier renfort de très haut niveau pour la saison prochaine. Il ne s’agit pas d’une recrue extérieure… mais bien du retour d’Hervé Koffi.

Koffi, meilleur aux notes de L’Équipe

Prêté cette saison à Angers, le gardien burkinabé revient au RC Lens après une saison tout simplement impressionnante en Ligue 1. Au point de s’imposer comme l’un des meilleurs portiers du championnat. Selon les notes de L’Équipe, Koffi affiche même la meilleure régularité parmi les gardiens de Ligue 1 cette saison avec une moyenne de 6,03. Un chiffre qui récompense une année pleine de constance et de performances majeures.

Les statistiques parlent d’ailleurs pour lui :

123 arrêts réalisés

77 % de réussite

Présence dans l’équipe type de Ligue 1 de L’Équipe

Même si Robin Risser a décroché le trophée UNFP du meilleur gardien, Koffi impressionne davantage sur la durée, selon plusieurs observateurs. Un retour qui ressemble donc fortement à un énorme coup anticipé pour Jean-Louis Leca et la direction lensoise.

Le RC Lens a les deux meilleurs gardiens de L1 !

À 29 ans, l’ancien gardien du LOSC et de Charleroi arrive désormais avec davantage de maturité et une vraie crédibilité pour prétendre à un rôle majeur dans le projet lensois. Alors que plusieurs mouvements sont attendus cet été dans l’effectif, le RC Lens sait déjà qu’il récupère un gardien en pleine confiance et capable d’apporter immédiatement un très haut niveau de performance. Un premier dossier important quasiment réglé avant même l’ouverture officielle du mercato.