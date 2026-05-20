RC Lens : Malang Sarr prêt à écouter Jean-Louis Leca… mais le dossier se complique

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait rapidement être confronté à un énorme dossier défensif cet été. Alors que Jean-Louis Leca commence à préparer activement le prochain mercato lensois, l’avenir de Malang Sarr apparaît aujourd’hui beaucoup plus flou que prévu.

Et selon les dernières informations de Sébastien Denis, le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour les Sang et Or.

Malang Sarr se sent bien à Lens…

Arrivé en 2024 dans le Nord, Malang Sarr s’est rapidement imposé comme l’un des défenseurs les plus expérimentés de l’effectif lensois.

Son leadership, son calme et sa capacité à gérer les grands rendez-vous ont été très appréciés en interne comme par une partie des supporters.

Selon Sébastien Denis, le joueur se sent aujourd’hui très bien au RC Lens. Et du côté du club, on reste également satisfait de ses performances et de son comportement.

Autrement dit : les deux parties seraient ouvertes à une poursuite de l’aventure.

… mais le problème financier bloque tout

Le véritable problème se situe désormais sur l’aspect économique.

Toujours selon les mêmes informations, Lens et le clan Malang Sarr doivent encore trouver un accord financier pour envisager une continuité.

Et dans ce contexte, le défenseur sénégalais compte bien étudier toutes les options disponibles sur le marché avant de prendre sa décision finale.

Le joueur disposerait déjà d’une ou deux pistes sérieuses “dans l’ombre”, prêtes à accélérer dans les prochaines semaines.

🚨🚨 𝗗𝗢𝗦𝗦𝗜𝗘𝗥 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗔𝗥𝗥 🇸🇳 ! 🤯❤️💛



Il se sent bien à Lens, Lens est très content de lui mais il faut s'entendre financièrement.



Il va étudier toutes les possibilités avec 1 ou 2 clubs dans l'ombre.



(@sebnonda) pic.twitter.com/N4iQ1DZwV4 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 20, 2026

L’Atlético, Fenerbahçe et Al Hilal surveillent la situation

Car malgré une saison parfois discrète médiatiquement, Malang Sarr conserve une vraie cote sur le marché international.

Ces derniers mois, l’Atlético de Madrid avait déjà été évoqué parmi les clubs intéressés par son profil.

Mais ce n’est pas tout.

Fenerbahçe ainsi qu’Al Hilal surveilleraient également très attentivement sa situation.

Des clubs capables d’offrir des conditions financières probablement supérieures à celles du RC Lens.

Un premier gros casse-tête pour Jean-Louis Leca

Le dossier Malang Sarr pourrait donc rapidement devenir l’un des premiers grands défis du mercato lensois.

Car perdre un joueur aussi expérimenté obligerait forcément Lens à reconstruire une partie importante de sa défense.

Dans un été où plusieurs mouvements importants sont déjà attendus chez les Sang et Or, Jean-Louis Leca devra rapidement trancher : faire un effort financier pour conserver Malang Sarr… ou accepter de tourner une nouvelle page.

Une chose paraît déjà certaine : le dossier est loin d’être simple pour le RC Lens.