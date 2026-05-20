À LA UNE DU 20 MAI 2026
[16:20]FC Nantes Mercato : après Guilbert, une deuxième signature officialisée
[16:00]ASSE – OGC Nice : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages !
[15:53]Maillot Coupe du Monde 2026 : les nouveaux modèles qui font déjà parler
[15:30]RC Lens : Malang Sarr prêt à écouter Jean-Louis Leca… mais le dossier se complique
[15:00]OM Mercato : deux joueurs très appréciés par les supporters pourraient renflouer les caisses
[14:40]RC Lens : Saud Abdulhamid mérite-t-il vraiment que Lens lève son option d’achat ?
[14:20]ASSE, OM : une cible très convoitée prend une direction inattendue
[14:00]OM : Bruno Genesio, la fausse bonne idée pour remplacer Habib Beye ?
[13:40]PSG Mercato : Liverpool prêt à voler un gros dossier à Luis Campos
[13:20]RC Lens : Pierre Sage envoie un énorme signal pour son avenir

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Malang Sarr prêt à écouter Jean-Louis Leca… mais le dossier se complique

Par Louis Chrestian - 20 Mai 2026, 15:30
💬 Commenter
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le RC Lens pourrait rapidement être confronté à un énorme dossier défensif cet été. Alors que Jean-Louis Leca commence à préparer activement le prochain mercato lensois, l’avenir de Malang Sarr apparaît aujourd’hui beaucoup plus flou que prévu.

Et selon les dernières informations de Sébastien Denis, le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour les Sang et Or.

Malang Sarr se sent bien à Lens…

Arrivé en 2024 dans le Nord, Malang Sarr s’est rapidement imposé comme l’un des défenseurs les plus expérimentés de l’effectif lensois.

Son leadership, son calme et sa capacité à gérer les grands rendez-vous ont été très appréciés en interne comme par une partie des supporters.

Selon Sébastien Denis, le joueur se sent aujourd’hui très bien au RC Lens. Et du côté du club, on reste également satisfait de ses performances et de son comportement.

Autrement dit : les deux parties seraient ouvertes à une poursuite de l’aventure.

… mais le problème financier bloque tout

Le véritable problème se situe désormais sur l’aspect économique.

Toujours selon les mêmes informations, Lens et le clan Malang Sarr doivent encore trouver un accord financier pour envisager une continuité.

Et dans ce contexte, le défenseur sénégalais compte bien étudier toutes les options disponibles sur le marché avant de prendre sa décision finale.

Le joueur disposerait déjà d’une ou deux pistes sérieuses “dans l’ombre”, prêtes à accélérer dans les prochaines semaines.

L’Atlético, Fenerbahçe et Al Hilal surveillent la situation

Car malgré une saison parfois discrète médiatiquement, Malang Sarr conserve une vraie cote sur le marché international.

Ces derniers mois, l’Atlético de Madrid avait déjà été évoqué parmi les clubs intéressés par son profil.

Mais ce n’est pas tout.

Fenerbahçe ainsi qu’Al Hilal surveilleraient également très attentivement sa situation.

Des clubs capables d’offrir des conditions financières probablement supérieures à celles du RC Lens.

Un premier gros casse-tête pour Jean-Louis Leca

Le dossier Malang Sarr pourrait donc rapidement devenir l’un des premiers grands défis du mercato lensois.

Car perdre un joueur aussi expérimenté obligerait forcément Lens à reconstruire une partie importante de sa défense.

Dans un été où plusieurs mouvements importants sont déjà attendus chez les Sang et Or, Jean-Louis Leca devra rapidement trancher : faire un effort financier pour conserver Malang Sarr… ou accepter de tourner une nouvelle page.

Une chose paraît déjà certaine : le dossier est loin d’être simple pour le RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot