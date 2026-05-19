RC Lens : un retour inespéré pour Pierre Sage juste avant la finale de Coupe de France ?

Une image publiée par le RC Lens a semé l’optimisme chez les supporters : Kyllian Antonio, sorti sur blessure contre Lyon, apparaît finalement aux côtés du groupe en tenue d’entraînement de ce mardi.

Le RC Lens a partagé ce mardi une publication mettant en avant la récompense individuelle d’Adrien Thomasson, récemment sacré meilleur passeur de Ligue 1 après une saison particulièrement aboutie sous les couleurs sang et or. Mais au-delà de l’hommage collectif adressé au milieu lensois, une autre présence a attiré l’attention des supporters : celle de Kyllian Antonio.

Sorti sur blessure lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le jeune défenseur avait immédiatement suscité l’inquiétude dans l’entourage lensois, à quelques jours d’une échéance majeure : la finale de Coupe de France face à Nice.

Pourtant, sur la photo de groupe publiée par le club, Antonio apparaît bel et bien intégré au collectif lors de la séance de ce mardi. Une présence qui, sans constituer une confirmation médicale officielle, laisse entrevoir une évolution positive de son état physique.

Un signal encourageant avant la finale

Dans le contexte d’une fin de saison sous tension, chaque détail compte pour l’effectif dirigé par Pierre Sage. La possible disponibilité de Kyllian Antonio représenterait une option supplémentaire en défense, alors que le staff lensois doit composer avec beaucoup de pépins à ce poste (Gradit et Baidoo blessés). Antonio faisait d’ailleurs office de favori pour démarrer dans l’axe vendredi aux côtés de Sarr et Ganiou.

Âgé de seulement 18 ans, le défenseur s’est progressivement imposé dans la rotation cette saison grâce à sa maturité et sa capacité à répondre présent dans les matchs à enjeu. Une éventuelle présence dans le groupe pour la finale contre Nice constituerait un signal fort de confiance du staff médical… mais aussi du coach.

Prudence malgré l’optimisme

Si cette apparition relance l’espoir, le club n’a communiqué aucune information officielle sur une guérison complète ou un retour assuré à la compétition. L’évolution de la blessure d’Antonio reste donc à suivre dans les prochains jours, à l’approche d’une rencontre décisive.

En attendant, cette image publiée par le RC Lens aura suffi à redonner un peu d’optimisme aux supporters, déjà tournés vers la finale.