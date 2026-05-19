RC Lens Mercato : Saud Abdulhamid sème le doute total sur son avenir

Sous contrat avec l’AS Rome et actuellement prêté au RC Lens, Saud Abdulhamid a évoqué son avenir avec lucidité.

Dimanche soir, après l’éclatante victoire du RC Lens face à l’OL (4-0), Saud Abdulhamid n’a pas fermé la porte à une poursuite de son aventure dans le Pas-de-Calais. Bien au contraire, l’international saoudien s’est montré pleinement investi dans le projet lensois, comme il l’a confié au micro de winwin :

« Si le club de Lens me veut et a besoin de moi, je suis prêt à tout donner. La décision leur appartient, et je suis prêt pour n’importe quel chemin, que ce soit avec Rome ou Lens, pour prouver et donner le meilleur de moi-même. » Lens - Nice Coupe de France · 2025/26 ⚽ Buteur : Édouard 2.05 ▲ = 20.50€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 2.62 ▲ = 26.20€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Un message qui traduit une posture simple : le joueur est ouvert, mais attend un signal clair des dirigeants.

Le RC Lens n’est pas le seul décideur

Arrivé en prêt depuis l’AS Rome après une première saison européenne discrète en Italie, Abdulhamid a découvert la Ligue 1 avec le RC Lens. Le club artésien, connu pour son intensité et son exigence tactique, lui offre un cadre idéal pour se relancer.

Le joueur s’est progressivement intégré dans la rotation et a su répondre aux attentes dans un rôle de piston droit, un poste clé dans le système lensois. Sa saison a été une franche réussite, étant donné qu’il compte 3 buts et 7 passes décisives en 30 matchs.

Sous contrat avec la Roma jusqu’en 2028, le défenseur reste dans une situation classique de prêt avec option d’achat. Côté lensois, la volonté de conserver Abdulhamid est évidemment logique, mais la Roma garde aussi son mot à dire avec une contre option.

Une chose est sûre : le joueur, lui, a déjà tranché sur son état d’esprit — il est prêt à s’adapter à n’importe quel scénario.