RC Lens : Saud Abdulhamid affole la Roma et relance déjà son avenir

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Arrivé presque dans l’ombre, Saud Abdulhamid est en train de s’imposer comme l’un des coups malins du RC Lens. Avec 2 buts et 4 passes décisives en seulement 1152 minutes, le latéral droit ne laisse plus personne indifférent… surtout pas du côté de AS Roma.

Une montée en puissance qui change tout pour Lens

Recruté sous l’impulsion de Jean-Louis Leca, Abdulhamid devait initialement être un pari. Mais aujourd’hui, il s’impose comme une option crédible pour le futur du club nordiste.

Lens dispose d’une option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros. Un montant accessible, presque dérisoire au vu de ses performances actuelles. Sur le papier, tout semble aligné pour en faire la première recrue officielle de l’été.

Mais dans ce dossier, rien n’est aussi simple.

La Roma garde la main… et les supporters s’en mêlent

Car derrière cette montée en puissance se cache une clause clé : la Roma dispose d’un droit de rachat à 4 millions d’euros. Une différence minime, mais stratégique.

Et surtout, les supporters romains commencent à se faire entendre.

Sur les réseaux, certains fans n’hésitent plus à réclamer son retour, séduits par sa progression en Ligue 1. L’idée ? Le réintégrer dans la rotation, notamment sous les ordres de Gian Piero Gasperini.

« La Roma peut le racheter… pourquoi ne pas tenter le coup ? »

« Je le garderais sur le banc, il peut apporter »

Des messages qui traduisent une vraie évolution de perception autour du joueur.

La Roma ha un contro riscatto per SAUD #Abdulhamid che al #Lens sta facendo bene… perché non provarlo con Gasp?

È un motorino e se aggiusta i piedi la Roma può fare tranquillamente plusvalenza.

Io per la panchina lo terrei. AVANTISAUD!#AsRoma #ASR #Calciomercato — cescoparr (@fraparr1) March 28, 2026

Un jeu à trois entre Lens, la Roma… et Al Hilal

Comme si cela ne suffisait pas, un troisième acteur s’est récemment invité dans le dossier : Al-Hilal.

Le club saoudien suit de près la situation du joueur et pourrait venir perturber les plans européens avec une offre plus agressive.

Résultat : un véritable jeu d’échecs se met en place.

Lens veut sécuriser son joueur

La Roma hésite à activer son option

Al Hilal observe et attend le bon moment

Un dossier déjà brûlant pour l’été

Ce qui devait être un transfert discret est en train de devenir un feuilleton du mercato.

Si la Roma décide de ne pas bouger, Lens tiendra un renfort précieux à moindre coût. Mais si le club italien active son droit de rachat, tout pourrait basculer en quelques jours.

Une chose est sûre : Saud Abdulhamid n’est plus un simple pari. Il est devenu un dossier stratégique.

Et cet été, il pourrait bien être au cœur d’une bataille inattendue.