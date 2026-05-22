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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Pinault officialise du très lourd, une armada arrive pour la saison prochaine ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 11:20
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Francois-Henri Pinault (Stade Rennais)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

François-Henri Pinault a confirmé l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la présidence du conseil d’administration du Stade Rennais. Ce n’est pas tout. 

Le Stade Rennais passe à l’offensive. Après une fin de saison frustrante, le club breton prépare un avenir doré en Bretagne. Et le message envoyé ce vendredi par François-Henri Pinault est limpide : Rennes veut changer de dimension.

Pinault confirme De Tavernost au CA

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le propriétaire du SRFC a officialisé l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la présidence du conseil d’administration du club. Son élection doit être validée ce vendredi lors d’un conseil d’administration extraordinaire, avec une prise de fonction prévue le 1er juin. Mais surtout, Pinault annonce déjà la couleur. « À partir de cette date, Nicolas va participer aux réunions opérationnelles sur le mercato, aux grandes décisions stratégiques et d’investissement », explique-t-il. 

Une déclaration qui confirme que le futur homme fort du club sera directement impliqué dans la construction de l’effectif. Et les ambitions sont énormes. François-Henri Pinault ne cache plus sa volonté de voir le Stade Rennais s’installer durablement parmi les très grands du football français. L’objectif affiché est clair : structurer un club capable de jouer régulièrement le top 5 et d’aller chercher une coupe d’Europe… avec l’ambition assumée de la gagner. 

Neuf recrues attendues au mercato estival !

Pour cela, le Stade Rennais prépare un été particulièrement agité. Selon L’Équipe, le chantier s’annonce gigantesque dans quasiment tous les secteurs du jeu. Au poste de gardien, le doute entoure Brice Samba, qui pourrait partir en cas d’offre importante. Rennes envisagerait donc le recrutement de deux gardiens, la doublure actuelle n’ayant pas convaincu.

En défense aussi, ça va bouger. Le SRFC souhaite recruter un défenseur central après le départ annoncé de Jacquet et les performances jugées insuffisantes de Rouault. Un latéral droit de métier est également recherché afin d’apporter une vraie concurrence dans le couloir. Au milieu, le ménage est déjà lancé. James, Cissé et Fofana devraient quitter le club puisque Franck Haise ne compterait pas sur eux pour la saison prochaine. 

En parallèle, Adrien Thomasson aurait déjà bouclé son arrivée, mais Rennes envisage encore de recruter un autre milieu axial si les départs se confirment. Et devant, le chantier continue. Le SRFC veut absolument conserver Lepaul, considéré comme un élément important du futur projet. En revanche, le départ d’Embolo semble de plus en plus crédible, notamment en cas d’offre venue du Golfe. Résultat : Rennes cherche aussi plusieurs profils offensifs capables d’évoluer sur les ailes afin d’apporter de la rotation autour d’Al-Tamari, Blas et Nordin. Un dossier compliqué puisque le marché des ailiers est actuellement jugé très cher. Mais une armada est attendue cet été.

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