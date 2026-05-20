Stade Rennais : deux départs majeurs dont un homme fort de Franck Haise ?

Le Stade Rennais pourrait vivre un mercato estival bien plus mouvementé que prévu. Alors que l’arrivée de Franck Haise a relancé beaucoup d’espoirs en Bretagne, plusieurs dossiers chauds inquiètent déjà les supporters rennais.

Parmi eux, les situations de Seko Fofana et Ludovic Blas interrogent fortement à quelques semaines de la reprise. Deux cadres offensifs susceptibles de quitter Rennes cet été.

Seko Fofana, Porto pousse très fort

C’est un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer. Revenu d’un prêt particulièrement convaincant au FC Porto, Seko Fofana attire toujours autant les convoitises au Portugal.

Le club portugais ferait actuellement le forcing pour tenter de conserver définitivement le milieu ivoirien. Une opération complexe financièrement, mais étudiée très sérieusement en interne tant les performances du joueur ont marqué les dirigeants portistas.

Du côté rennais, le sujet fait forcément débat. Car même si Seko Fofana n’a pas encore évolué sous les ordres de Franck Haise à Rennes, les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur aventure commune au RC Lens.

À Lens, Fofana était bien plus qu’un simple joueur : il était le véritable relais de Franck Haise sur le terrain, son lieutenant naturel, capable de porter tout un collectif à lui seul.

C’est justement cette relation qui entretient encore l’espoir chez de nombreux supporters rennais, convaincus que l’association Haise-Fofana pourrait redevenir explosive sous le maillot rouge et noir.

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De retour d'un prêt particulièrement réussi du côté de Porto, il suscite de vives interrogations pour la saison prochaine.



Le club portugais fait le forcing et étudie sérieusement la faisabilité… pic.twitter.com/nMlT8TUXim — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 19, 2026

Ludovic Blas, une situation de plus en plus floue

Mais Seko Fofana n’est pas le seul dossier sensible du mercato breton. L’avenir de Ludovic Blas apparaît lui aussi particulièrement incertain.

À seulement un an de la fin de son contrat, l’ancien Nantais se retrouve dans une position délicate. Rennes devra rapidement prendre une décision : prolonger son joueur ou envisager une vente dès cet été afin d’éviter un départ libre en 2027.

Malgré son talent évident et son importance dans le jeu rennais, Ludovic Blas continue d’alterner le très bon et des périodes plus compliquées, laissant planer quelques doutes autour de son avenir à long terme en Bretagne.

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À seulement un an de la fin de son contrat avec les Rouge et Noir, il se retrouve dans une situation incertaine à l'approche du mercato estival.



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Franck Haise déjà face à un énorme chantier

L’été rennais pourrait donc rapidement prendre une tournure décisive. Entre les possibles départs, les ajustements d’effectif et la volonté de Franck Haise d’imposer sa méthode, le chantier s’annonce colossal.

Perdre simultanément Seko Fofana et Ludovic Blas représenterait forcément un coup dur majeur pour Rennes, tant les deux joueurs incarnent une grande partie du potentiel offensif et technique de l’effectif.

Reste désormais à savoir si les dirigeants bretons réussiront à convaincre leurs cadres de poursuivre l’aventure… ou si le Stade Rennais devra déjà tourner une nouvelle page.