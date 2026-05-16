Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’arrivée annoncée d’Adrien Thomasson au Stade Rennais pourrait bien être le point de départ d’un recrutement du même type au mercato estival.

Franck Haise avance avec une idée très claire pour le prochain mercato. Alors que l’arrivée d’Adrien Thomasson au Stade Rennais semble prendre de plus en plus d’épaisseur, le club breton pourrait bien faire de ce type d’opération sa grande priorité estivale.

Un profil type de recrues au Stade Rennais ?

Et Rennes prépare déjà d’autres coups du même genre. Selon l’insider Jonathan, les dirigeants du Stade Rennais multiplient actuellement les discussions avec plusieurs joueurs arrivant en fin de contrat au mois de juin. Une stratégie assumée par le club breton dans un contexte où le marché devient de plus en plus compliqué financièrement.

L’objectif est clair : récupérer des profils expérimentés à moindre coût. Autrement dit, Rennes cherche désormais à reproduire des opérations similaires à celle de Thomasson : des joueurs connaissant parfaitement la Ligue 1, capables d’apporter immédiatement du rendement et du leadership sans nécessiter d’énormes indemnités de transfert.

Haise oriente déjà le mercato

Un changement stratégique important. Car ces dernières années, le Stade Rennais avait plutôt misé sur des investissements lourds sur de jeunes profils à fort potentiel de revente. Mais après plusieurs saisons irrégulières et des recrutements parfois décevants, le club semble vouloir rééquilibrer son effectif avec davantage d’expérience et de fiabilité. Et ce virage correspond parfaitement à la philosophie de Franck Haise.

Lors de son passage au RC Lens, le technicien avait souvent su tirer le maximum de joueurs expérimentés capables d’encadrer le collectif tout en apportant une énorme régularité. Thomasson en est d’ailleurs l’un des meilleurs exemples. Travailleur, intelligent tactiquement et parfaitement adapté aux exigences de la Ligue 1, le milieu lensois représente exactement le type de joueur que Rennes souhaite désormais attirer.

Vers un recrutement intelligent cet été

Cette nouvelle approche pourrait aussi permettre au club breton de mieux gérer son équilibre financier tout en restant compétitif sportivement. Car Rennes reste ambitieux malgré une saison frustrante. Et plutôt que de multiplier les paris coûteux, Haise semble vouloir bâtir un groupe plus mature, plus fiable et immédiatement performant.

Le mercato rennais pourrait donc réserver plusieurs surprises dans les prochaines semaines. Et après Thomasson, d’autres opportunités de marché très expérimentées pourraient rapidement débarquer en Bretagne.