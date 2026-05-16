Les supporters de l’OM pourraient être enfin rassurés avant le choc de la dernière journée de Ligue contre le Stade Rennais (dimanche, 21h).

Enfin des bonnes ondes à l’OM ! En plein marasme et malgré un succès au Havre (1-0), les hommes d’Habib Beye abordent le choc contre le Stade Rennais la peur au ventre.

Buquet réussit à l’OM

La première bonne nouvelle est venue de la désignation de l’arbitre : Ruddy Buquet, qui dirigera cette rencontre décisive, assisté de Cyril Mugnier et Alexis Auger. Une nomination qui rappelle un précédent plutôt favorable aux Marseillais.

En janvier dernier, Ruddy Buquet était déjà au sifflet lors du déplacement de l’OM à Angers. Une rencontre maîtrisée par les hommes marseillais, qui s’étaient largement imposés 2-5, laissant un bon souvenir aux supporters olympiens.

Le Stade Rennais finit mal ses saisons

Un élément qui pourrait jouer dans les têtes à l’approche d’un match à fort enjeu dans la course à l’Europe. Autre donnée intéressante pour l’OM : les statistiques récentes du Stade Rennais dans ce contexte précis ne plaident pas forcément en leur faveur.

Le Stade Rennais reste en effet sur plusieurs déplacements compliqués pour boucler ses saisons, avec notamment une défaite 1-2 à Reims en 2024, puis un revers 2-4… au Vélodrome en 2025. Des tendances qui alimentent les espoirs marseillais avant une rencontre où la pression sera maximale des deux côtés avec notamment une place en Ligue Europa en vue.