Héros de l’ASSE avec quatre tirs au but détournés (0-0, 7 tab 6), Brice Maubleu avait tout prévu pendant la semaine.

L’ASSE est passée par tous les états ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard. Au terme d’un match irrespirable face à Rodez, les Verts ont finalement décroché leur qualification après une interminable séance de tirs au but (0-0, 7 tab 6).

Et le grand héros de la soirée se nomme Brice Maubleu. Le gardien stéphanois a écœuré les tireurs ruthénois avec quatre penalties arrêtés dans une séance complètement folle, où l’ASSE a pourtant longtemps cru laisser filer sa qualification malgré deux premières balles de match.

« On avait travaillé durant la semaine »

Après la rencontre, le portier des Verts a dévoilé un détail important au micro de beIN SPORTS : cette séance avait été préparée minutieusement à l’entraînement : « Les tirs au but, c’est toujours difficile. C’est un peu la loterie, mais on les avait travaillés durant la semaine. On était préparé même si on ne s’attendait pas à une séance aussi difficile. » Une préparation qui a clairement payé au moment le plus chaud de la saison.

Une séance complètement dingue

L’ASSE semblait pourtant avoir fait le plus dur en prenant rapidement l’avantage dans la séance. Les Verts ont même disposé de deux balles de qualification avant de voir Rodez revenir totalement dans la bataille. Finalement, c’est Mickaël Nadé qui a délivré Geoffroy-Guichard sur le tir au but décisif.

« La séance de tirs au but a été incroyable, on mène la séance 2-0 avec deux balles de match mais c’est finalement Mika Nadé qui a fini le boulot », a souri Maubleu.

Maubleu déjà tourné vers la suite

Malgré l’euphorie, Brice Maubleu a rapidement rappelé que le plus dur restait encore à venir pour Saint-Étienne. « Maintenant, il faut garder de l’énergie parce que si on gagne ce genre de match et qu’on est éliminé derrière, ça ne sert à rien finalement. » Le gardien stéphanois refuse donc tout relâchement avant les prochaines échéances décisives dans la course à la montée. Une chose est sûre : grâce à son héros Maubleu, l’ASSE est encore en vie.