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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : une cible internationale des Verts et des Canaris file tout droit vers la Premier League

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 20:20
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Ewen Jaouen (STade de Reims)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Cité comme recrue potentielle de l’ASSE et du FC Nantes, Ewan Jaouen (Stade de Reims) serait proche de rejoindre Newcastle. 

L’ASSE et le FC Nantes risquent de voir l’un de leurs dossiers prioritaires leur échapper. Pisté par les deux clubs français pour renforcer le poste de gardien, Ewen Jaouen se rapproche désormais très sérieusement de la Premier League. Le jeune portier du Stade de Reims serait en discussions avancées avec Newcastle, qui semble prêt à accélérer fortement dans ce dossier. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le gardien français aurait déjà franchi une étape importante dans les négociations avec les Magpies.

Jaouen se rapproche de Newcastle

« Il y a deux semaines, Ewen Jaouen a visité les installations de Newcastle United. Le gardien de but français a donné son accord de principe pour rejoindre les Magpies’, a-t-il affirmé sur X.  Un signal extrêmement fort envoyé par le joueur, annoncé ouvert à une arrivée en Angleterre malgré une concurrence importante au poste de titulaire. Toujours selon la même source, Newcastle discute actuellement avec le Stade de Reims autour d’un transfert estimé à 20 millions d’euros hors bonus : « Newcastle est en discussions avec Reims pour un transfert d’une valeur de 20 M€ fixes plus des bonus. »

Une offre hors marché pour l’ASSE et le FC Nantes

Une somme totalement inaccessible pour l’ASSE comme pour le FC Nantes, qui espéraient pourtant profiter de la situation du joueur pour tenter un joli coup sur le mercato. Auteur de prestations très remarquées ces derniers mois, Ewen Jaouen attire désormais des clubs beaucoup plus puissants financièrement. Newcastle voit en lui un gardien capable de s’installer dans la durée au plus haut niveau. Pour les Verts et les Canaris, cette tendance représente donc une énorme désillusion. Les deux clubs vont devoir rapidement explorer d’autres pistes pour renforcer leur effectif cet été.

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