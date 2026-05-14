ASSE : les supporters des Verts ont tranché pour l’avenir de Montanier !

Même sans montée en Ligue 1, la plupart des supporters de l’ASSE souhaiterait voir Philippe Montanier rester sur le banc stéphanois la saison prochaine.

Troisième de la saison 2025-2026 de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne devra passer par les barrages pour tenter de retrouver la Ligue 1. Les Verts affronteront ce vendredi (20h30) Rodez pour le play-off 2. En cas de victoire, les Stéphanois défieront ensuite le 16e de Ligue 1 lors d’un barrage aller-retour décisif pour l’accession dans l’élite.

Si l’ASSE remonte en Ligue 1, nul doute que cela devrait se faire avec Philippe Montanier sur son banc. Mais en cas de non-montée, la question de son avenir pourrait rapidement se poser, même si l’ancien coach de Toulouse a redressé la barre depuis son arrivée en février dernier. Sous ses ordres, les Verts avaient notamment enchaîné neuf matchs consécutifs sans défaite avant de connaître une fin de saison beaucoup plus compliquée.

Montanier toujours soutenu par les supporters stéphanois

Nous avons ainsi lancé un sondage sur X avec la question suivante : « En cas de non-montée en Ligue 1, l’ASSE doit-elle conserver Philippe Montanier la saison prochaine ? » Résultat, 65,9 % des votants souhaitent voir le technicien stéphanois rester sur le banc des Verts, même sans montée en Ligue 1, contre 34,1 % qui estiment qu’un changement d’entraîneur serait nécessaire.