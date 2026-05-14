L’ASSE peut s’attendre à souffrir devant Rodez en barrages de la Ligue 2 ce vendredi à Geoffroy-Guichard (20h).

L’ambiance monte dangereusement à Geoffroy-Guichard. À la veille du barrage décisif face au Rodez AF (20h), l’ASSE accumule les signaux inquiétants. Premier coup dur pour le club stéphanois : les autorités ont décidé de limiter drastiquement la présence des supporters ruthénois dans le Chaudron… en taclant ceux des Verts !

Un risque d’affrontements soulevé entre supporters

Un arrêté préfectoral n’autorise que 600 supporters adverses, une décision prise dans un contexte jugé sensible autour du match. Le texte évoque notamment les risques de troubles à l’ordre public et les tensions passées dans l’enceinte stéphanoise.

« À la suite des tensions entre groupes ultras stéphanois, le risque d’affrontements est présent entre Stéphanois. Une tension exacerbée par les résultats sportifs de l’équipe professionnelle qui mécontentent les supporters, a taclé le directeur de cabinet du préfet de la Loire, Adrien Sperry dans un communiqué. Le perdant de ce match restera en Ligue 2 la saison prochaine (…) Les comportements des supporters ultras stéphanois sont souvent imprévisibles et peuvent évoluer pendant et après un match. Cette rencontre est susceptible de générer des troubles à l’ordre public, en particulier de la part des supporters stéphanois. » Le souvenir de précédents incidents, notamment lors des barrages de 2022 face à l’AJ Auxerre, est clairement dans tous les esprits.

Rodez, plus jeune et en pleine confiance

Mais sur le terrain, le problème est encore plus sérieux pour les Verts. Le président du Rodez AF, Pierre-Olivier Murat, affiche une confiance totale avant ce choc décisif. Portés par leur dynamique positive, les Ruthénois abordent ce match sans pression particulière.

« On n’a aucune pression, c’est une grosse force, a-t-il assuré dans Centre Presse Aveyron, convaincu que son équipe jeune et libérée peut créer la surprise dans le Forez. Il y a 2 ans, on avait perdu le match de play-off à Saint-Etienne mais la typologie des joueurs est différente. On était sur une fin de cycle avec des joueurs un peu plus âgés. Cette saison, si on enlève Quentin Braat et Alexis Trouillet, on n’a que des gamins de 20 à 23 ans. A cet âge-là, on récupère un peu plus vite ! »

L’ASSE décimée et sous pression ?

Et ce n’est pas tout. Rodez reste sur une série impressionnante de 20 matches sans défaite, une dynamique qui renforce encore leur statut d’adversaire redoutable à ce stade de la saison. Le capitaine Raphaël Lipinski insiste lui aussi sur la cohésion du groupe et l’état d’esprit collectif. « On a une énergie entre nous qui fait qu’on peut gravir des montagnes », confie le défenseur, symbole d’une équipe sûre de sa force.

Dans ce contexte, l’ASSE doit composer avec une pression énorme, sans compter ses possibles absents. Le match s’annonce comme un véritable test : entre ambiance électrique, adversaire en pleine confiance et contexte tendu, les Verts savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur. Philippe Montanier en dira plus à midi en conférence de presse.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2