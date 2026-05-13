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FRANCE

ASSE – Rodez : une grande annonce est tombée avant le match !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 17:20
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Les supporters de l'ASSE

C’était attendu, c’est désormais officiel, le play-off 2 de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez se jouera à guichets fermés.

L’AS Saint-Étienne connaît désormais son adversaire pour le play-off 2 de Ligue 2. Ce sera Rodez, vainqueur ce mardi sur la pelouse du Red Star au terme d’un match spectaculaire (2-3). Les Verts recevront donc ce vendredi (20h30) au stade Geoffroy-Guichard les Ruthénois pour une place en barrage aller-retour face au 16e de Ligue 1.

ASSE – Rodez à guichets fermés !

Comme on pouvait s’y attendre au vu de la ferveur du peuple stéphanois, le Chaudron affichera complet pour cette rencontre ô combien décisive. Comme l’a annoncé le club forézien sur ses réseaux sociaux, ce match entre l’ASSE et Rodez se disputera à guichets fermés. Il s’agira de la septième rencontre de la saison à se jouer dans un stade Geoffroy-Guichard plein à craquer.

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